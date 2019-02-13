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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sakarya Nehri'nde Venedik usulü gezinti keyfi
Seyahat
AA
13.02.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Sakarya Nehri'nde Venedik usulü gezinti keyfi

Doğal güzellikleriyle bölgenin cazibe merkezlerinden biri olan Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin Sakarya Nehri'nden daha çok istifade edebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sakarya Nehri Rekreasyon Projesi’nin bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Geyve Belediyesince hazırlanan ve içerisinde balık tutkunları için iskele, kafeterya, restoran, nehirde gondolla gezinti yapma imkanı sunan projenin ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Sakarya Nehrinde Venedik usulü gezinti keyfi

Sakarya Nehri'nin geçtiği Geyve ve Alifuatpaşa arasındaki tarihi 2. Bayezid Köprüsü yanına inşa edilen sosyal tesise gelecek turistler, kafeterya, restoran, oyun ve eğlence alanlarında vakit geçirip yürüyüş yapabilecek. Nehir kenarında kurulan iskelelerde balık tutabilecek turistler, onar kişilik Osmanlı kayıklarına binerek ‘Venedik usulü’ Sakarya Nehri'nin ve doğanın tadını çıkarabilecek.

Sakarya Nehrinde Venedik usulü gezinti keyfi

Projenin ilk etabı kapsamında inşa edilen tesisin yakın zamanda açılışı gerçekleştirilerek, bölge turizmine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yürüyüş yolları, dinlenme yerleri, oyun alanları ve park gibi donatılar yer alan projenin ikinci etabına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Nehrinde Venedik usulü gezinti keyfi

"Marmara Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyor"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, yaptığı açıklamada, son 10 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti sayesinde ciddi yatırımlara imza attıklarını söyledi. Kaya, ilçeyi marka haline getirmeye çalıştıklarını, bunu da başardıklarını düşündüğünü belirterek, "Ülke dışında bile ilçemize karşı bir katma değer oluşturduk. Bunların biri Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, diğeri de Hırka Seyir Terası. Orası da Sakarya'nın vizyon projelerinden biridir." diye konuştu.

Sakarya Nehrinde Venedik usulü gezinti keyfi

Geyve ile Alifuatpaşa arasında akan Sakarya Nehri'ni insanlarla buluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, Devlet Su İşleri'nden (DSİ) aldıkları izinle gondol projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Projenin tamamının "Sakarya Nehri Rekreasyon Projesi" olduğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:

Sakarya Nehrinde Venedik usulü gezinti keyfi

"1,5 kilometrelik bant içerisinde nehirde onar kişilik Osmanlı kayıklarıyla gezebilecek bir proje olacak. DSİ tarafından nehrin taşlanması ve kumunun boşaltılması anlamında çalışmalar devam ediyor. Biz de rekreasyon projesinin ilk etabını bitirdik. Şu anda açılışa hazır hale getirdik. 400 metrekare kafeteryamız, lokantamız, parkımız ve bahçemizle şu anda projemizin ilk etabı tamamlandı. Yürüyüş yolları, oyun grupları, pergolaları ve piknik alanlarıyla ciddi bir rekreasyon projesi başlattık. Sakarya Nehri sınırında şu ana kadar yapılan en güzel projelerden biri. Osmanlı kayıklarını gezdireceğimiz bu proje, Marmara Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyacak." Kaya, projelerle ilçeye turist çekerek ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek, tesisin açılışını yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.

Sakarya Nehrinde Venedik usulü gezinti keyfi

Projenin, dünyanın en ünlü kentlerinden Venedik'e benzerliğiyle de dikkati çektiğine işaret eden Kaya, "Daha büyük bir proje. Sakarya Nehri'nin ana kolu üstünde yapıyoruz. Yaz akşamlarında ılık bir rüzgar eşliğinde kahvelerimizi içebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz, ailemizle oturabileceğimiz ve tarihi 2. Bayezid Köprüsü'nün tam dibinde olan bir proje. Vatandaşlarımızı bu projeyi ve ilçemizi görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

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