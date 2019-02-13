Sakarya Nehri'nde Venedik usulü gezinti keyfi
Doğal güzellikleriyle bölgenin cazibe merkezlerinden biri olan Sakarya'nın Geyve ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin Sakarya Nehri'nden daha çok istifade edebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sakarya Nehri Rekreasyon Projesi’nin bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.
Geyve Belediyesince hazırlanan ve içerisinde balık tutkunları için iskele, kafeterya, restoran, nehirde gondolla gezinti yapma imkanı sunan projenin ilk etap çalışmaları tamamlandı.
Sakarya Nehri'nin geçtiği Geyve ve Alifuatpaşa arasındaki tarihi 2. Bayezid Köprüsü yanına inşa edilen sosyal tesise gelecek turistler, kafeterya, restoran, oyun ve eğlence alanlarında vakit geçirip yürüyüş yapabilecek. Nehir kenarında kurulan iskelelerde balık tutabilecek turistler, onar kişilik Osmanlı kayıklarına binerek ‘Venedik usulü’ Sakarya Nehri'nin ve doğanın tadını çıkarabilecek.
Projenin ilk etabı kapsamında inşa edilen tesisin yakın zamanda açılışı gerçekleştirilerek, bölge turizmine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Yürüyüş yolları, dinlenme yerleri, oyun alanları ve park gibi donatılar yer alan projenin ikinci etabına yönelik çalışmalar devam ediyor.
"Marmara Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyor"
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, yaptığı açıklamada, son 10 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti sayesinde ciddi yatırımlara imza attıklarını söyledi. Kaya, ilçeyi marka haline getirmeye çalıştıklarını, bunu da başardıklarını düşündüğünü belirterek, "Ülke dışında bile ilçemize karşı bir katma değer oluşturduk. Bunların biri Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, diğeri de Hırka Seyir Terası. Orası da Sakarya'nın vizyon projelerinden biridir." diye konuştu.
Geyve ile Alifuatpaşa arasında akan Sakarya Nehri'ni insanlarla buluşturmak istediklerini dile getiren Kaya, Devlet Su İşleri'nden (DSİ) aldıkları izinle gondol projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Projenin tamamının "Sakarya Nehri Rekreasyon Projesi" olduğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:
"1,5 kilometrelik bant içerisinde nehirde onar kişilik Osmanlı kayıklarıyla gezebilecek bir proje olacak. DSİ tarafından nehrin taşlanması ve kumunun boşaltılması anlamında çalışmalar devam ediyor. Biz de rekreasyon projesinin ilk etabını bitirdik. Şu anda açılışa hazır hale getirdik. 400 metrekare kafeteryamız, lokantamız, parkımız ve bahçemizle şu anda projemizin ilk etabı tamamlandı. Yürüyüş yolları, oyun grupları, pergolaları ve piknik alanlarıyla ciddi bir rekreasyon projesi başlattık. Sakarya Nehri sınırında şu ana kadar yapılan en güzel projelerden biri. Osmanlı kayıklarını gezdireceğimiz bu proje, Marmara Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyacak." Kaya, projelerle ilçeye turist çekerek ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek, tesisin açılışını yakın zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti.
Projenin, dünyanın en ünlü kentlerinden Venedik'e benzerliğiyle de dikkati çektiğine işaret eden Kaya, "Daha büyük bir proje. Sakarya Nehri'nin ana kolu üstünde yapıyoruz. Yaz akşamlarında ılık bir rüzgar eşliğinde kahvelerimizi içebileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz, ailemizle oturabileceğimiz ve tarihi 2. Bayezid Köprüsü'nün tam dibinde olan bir proje. Vatandaşlarımızı bu projeyi ve ilçemizi görmeye davet ediyorum." diye konuştu.
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