Sahile kurulan obalar kaldırıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSahile kurulan obalar kaldırıldı
GeriSeyahat Sahile kurulan obalar kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sahile kurulan obalar kaldırıldı
Seyahat
DHA
16.09.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Sahile kurulan obalar kaldırıldı

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanı başına kurulan obalar, okulların açılması ile birlikte toplanmaya başlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaz başında denize sıfır kurdukları obalarını tek tek sökerek Kumköy Sahili'nden ayrılıyor.

Sahile kurulan obalar kaldırıldı

Vatandaşlar, yaz tatilini geçirdikleri obaları traktörlere yükleyerek taşıyor. Taşınan obalar, 2020 sezonunda okulların kapanmasıyla tekrar kurulacak. 50 yılı aşkın süre aynı bölgeye obasını kurduğunu anlatan Durali Karakaya, torunlarını ve çocuklarını evlerine gönderdiğini söyledi.

Sahile kurulan obalar kaldırıldı

Komşularının obalarını söktüğünü ve köylerine geri döndüğünü anlatan Karakaya, "Ben ve eşim burada kalacağız. Ekimin ilk haftası obamı sökeceğim. Obamı oluşturan tahta ve kazıklar bir sonraki yaza kadar evimin yanındaki depoda duracak. Mayıs ayında tekrar gelip kuracağım" dedi.

Sahile kurulan obalar kaldırıldı

Oba bölgesinde kilitli, kapalı kapı olmadığını sözlerine ekleyen Karakaya, "Buradaki herkes komşudur. Son güne kadar herkesin kapısı açıktır. Burada güzellik vardır. Komşuluk, arkadaşlık vardır" diye konuştu.

Sahile kurulan obalar kaldırıldı

HUZURU BURADA BULUYORUM

Obasını toplayıp aracının arkasına yükleyen Serikli Ali Gök ise iki aydır obada kaldıklarını ve ayrılmanın içlerinde bir burukluk yaşattığını belirtti.

Sahile kurulan obalar kaldırıldı

Yine geleceğini ifade eden Gök, "Obamızı söktük evimize geri dönüyoruz. Yazları burada olmak bana huzur veriyor. Okullar açıldığı için tatilimiz de bitti. Gelecek yaz yine geleceğim" dedi. Seracılık yapan bir diğer oba sakini Lütfü Karakaya, köye dönüp işinin başına geçme zamanının geldiğini anlattı. Karneler dağıtılır dağıtılmaz yine buraya geleceğini aktaran Karakaya, güzellikleri geride bırakmadın burukluğunu yaşadığını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
'Medeniyetler Beşiği' Ani sonbaharda bir başka güzel
Sahile kurulan obalar kaldırıldı
511 yıllık Taşhan ziyarete hazır
'Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı' film seti oldu