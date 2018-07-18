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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler
Seyahat
Hürriyet Haber
18.07.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler

Tatil sezonu açıldı. Yazın gelmesiyle deniz kum güneş üçlüsü vazgeçilmezlerin arasına giriyor. Tatil ve güneş deyince olmazsa olmazların başında ise bronzlaşmak geliyor. Kim istemez ki ışıl ışıl parlayan bronz bir tene sahip olmak? Bronzlaşırken sağlığınızdan olmamanız için online seyahat markası biletall.com ‘Sağlıklı Bronzlaşmak için Dikkat Edilmesi Gerekenleri ‘ sizler için derledi. Detaylar haberimizde…

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Güneş Altında Uzun Süre Geçirmeyin

Şezlonglarınıza uzanıp saatlerce cildinizi güneşe maruz bıraktığınızda vücudunuzda kızarıklık, yanık ve su dolu kabarcıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle öğle saatleri yani güneş size tam tepeden bakarken güneşlenilmemesini öneririz. Tüm yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak için güneş banyosu güzel bir fırsat ancak dikkatli olunmazsa ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir, unutmayın.

Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler

Cildiniz İçin Doğru Güneş Kremi Kullanın

Sadece güneşlenme süresini kontrol altına almanız yeterli değil tabiki, bu yalnızca başlangıç önlemi. Güneşin zararlı ışınlarından korunarak bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız cilt tipinize göre güneş kremi seçimi yapmalısınız. Özellikle beyaz tenliler için yüksek faktörlü koruyucu kremler hayat kurtarıcı niteliktedir. Cildinize uygun koruma faktörünün yanı sıra güneş kremi tercihlerinizde dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta UVA ve UVB’ye karşı etkili olmalarıdır.

Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler

Güneş Gözlüğü ve Şapka Kullanın

Güneşten korunmak için giyiminize kuşamınıza da özen göstermeniz gerekiyor. Sağlıklı bronz teninizle uçuşan elbiselerinizi giymek için başta ufak önlemler almak işinize yarayabilir. Mümkün olduğunca açık renkli giysiler tercih etmenizi ve güneş ışınlarının doğrudan teninize ulaşmasını engelleyen gözlük ve şapka kullanımına dikkat etmenizi öneririz. Özellikle kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmanız gözlerinizi zararlı güneş ışınlarından koruyacaktır.

Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler

Cildinizi Nemli Tutun

Yaz aylarında güneş, deniz, kum derken cildiniz kışa göre çok daha fazla kurur, nem ve bakıma ihtiyaç duyar. Kuruyan cildinizi canlandırmak için günlük bakım ritüelinize haftada 1 ya da 2 kez uygulayacağınız nem maskelerini eklemek hiç de fena olmaz. Ayrıca hem vücut sağlığınız hem de cildiniz için yapmanız gereken en temel şey bol bol su içmektir. Su cildinizin nem dengesini sağlamasına yardımcı olur. Binbir emekle bronzlaştırdığınız teninizde bronzluğun kalıcı olması için de cildinizi nemli tutmanız gerekmektedir. Çünkü kuruyan cilt kepeklenip pul pul dökülerek bronzluğun açılmasına neden olur. Nem dengesini düzenlemek için etkili yöntemlerden biri de dikkat etmeniz gereken yiyecek ve içeceklerdir. Yaz aylarında rahatlıkla tüketebileceğiniz Hindistan cevizi, avokado ve zeytinyağı gibi yiyecekler cildinizi doğal yoldan nemlendirmenize yardımcı olurken, kafein ve alkol cildinizi daha da kurutacaktır.

Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler

Güneşlendikten Sonra Mutlaka Duş Alın

Güneşlendikten sonra alacağınız ılık bir duş rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına özen göstermenizi öneririz. Suyun altına kendinizi atmak artan vücut sıcaklığınızı düzenlemenize yardımcı olur. Son önerimizle birlikte hayalinizdeki bronzlukla şimdiden iyi tatiller dileriz!

Sağlıklı bronzlaşmak için dikkat etmeniz gerekenler

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