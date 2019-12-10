"En iyi korunan 20 kent" arasÄ±nda bulunan Safranbolu, UNESCO tarafÄ±ndan DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± 17 AralÄ±k 1994'ten bu yana, sokaklarÄ±nda ziyaretÃ§ilerine tarih yolculuÄŸu yaptÄ±rmaya devam ediyor. OsmanlÄ± mimarisini, ÅŸehir hayatÄ±nÄ± ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yansÄ±tmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla "OsmanlÄ±'nÄ±n parmak izi" olarak adlandÄ±rÄ±lan Safranbolu'da, o dÃ¶nemden kalma han, hamam, konak, Ã§eÅŸme, cami ve kÃ¶prÃ¼lerle birlikte bin 400 tescilli eser yer alÄ±yor.

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TÃ¼rkiye'de, kent Ã¶lÃ§eÄŸinde UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ndeki tek yer olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan ilÃ§ede, tescilli 900 konak, 150 Ã§eÅŸme, 28 cami, 25 kÃ¶prÃ¼, 8 hamam, 5 dergah ve tÃ¼rbeyle birÃ§ok kÃ¼ltÃ¼rel varlÄ±k bulunuyor.

"Uzak DoÄŸu Ã¼lkelerinden gelen misafirler ilÃ§eyi keÅŸfetmeye baÅŸladÄ±"

Safranbolu KaymakamÄ± Fatih Ãœrkmezer, Safranbolu'nun listeye bÃ¼tÃ¼n bir ÅŸehir olarak girdiÄŸini, bu durumun dÃ¼nyada sayÄ±lÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

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Ãœrkmezer, Safranbolu'nun yÃ¼zyÄ±llardÄ±r TÃ¼rk-Ä°slam geleneÄŸinin bir arada yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir OsmanlÄ± kenti olduÄŸunu ifade ederek, "Ã–zellikle 1970'li yÄ±llarda baÅŸlayan korumacÄ±lÄ±k bilinciyle birlikte Safranbolu, hem restorasyon anlamÄ±nda hem de korumacÄ±lÄ±k anlamÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kmaya baÅŸlÄ±yor. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n zirve noktasÄ± da elbette ki 17 AralÄ±k 1994'te UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne giriÅŸi" dedi. Safranbolu'nun listeye girmesiyle tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ãœrkmezer, bÃ¶ylece Japonya, Ã‡in, Tayvan ve GÃ¼ney Kore gibi Uzak DoÄŸu Ã¼lkelerinden gelen misafirlerin de ilÃ§eyi keÅŸfetmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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"UNESCO sayesinde Safranbolu turizmi bÃ¼yÃ¼k bir ivme kazandÄ±"

Ãœrkmezer, UNESCO sayesinde Safranbolu turizminin bÃ¼yÃ¼k bir ivme kazandÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bu kazanÄ±lan ivme sadece Safranbolu'ya deÄŸil, KarabÃ¼k ve TÃ¼rkiye ekonomisine de bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlÄ±yor. O gÃ¼nlerde kÃ¼Ã§Ã¼k pansiyon ÅŸeklinde baÅŸlayan misafir aÄŸÄ±rlama, bugÃ¼n artÄ±k Safranbolu'da yÄ±ldÄ±zlÄ± ve konak otelleriyle birlikte yaklaÅŸÄ±k 4 bin yataÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Sadece bu yÄ±lÄ±n 11 ayÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yaklaÅŸÄ±k 80 bin yabancÄ±, 240 bin yerli turiste, Safranbolu'da konaklama imkanÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olduk."

GeÃ§en yÄ±l Safranbolu'yu yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 250 bin gÃ¼nÃ¼birlik turistin ziyaret ettiÄŸini anlatan Ãœrkmezer, bu sene sonunda 1 milyon 300 bin turisti geÃ§eceklerini belirtti.

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