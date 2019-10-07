Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSafranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
GeriSeyahat Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
07.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi Safranbolu, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu

"Açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" ve "korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan tarihi ilçe, yoğun hafta sonlarından birini geçirdi. Önceki gün Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yapılan 30. dönem uzman erbaş ant içme törenine gelen bilerce kişi de iki gün ilçede konaklarken, otel ve pansiyonlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu


Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi. İlçenin her mevsim ayrı bir güzel olduğunu ve turistler tarafından tercih edildiğini ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, konakları, camileri, köprüleri, çeşmeleri ve birçok tarihi eseriyle önemli bir cazibe merkezi. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden binlerce misafir bu kültürel ve doğal güzellikleri görmeye geliyor. İlçemize gelen turist sayısı her yıl önemli ölçüde artıyor. Bu yıl da ilk 8 ayda 850-900 bin kişi geldi. Biz bu sayısının yıl sonuna kadar 1,5 milyon olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu sayı 1,2 milyonu bulmuştu" dedi.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu



Hafta sonlarının yoğun geçtiğini aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu da turist yoğunluğumuz vardı. Bu hafta ayrıca Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında ant içme töreni vardı. Yemin eden askerlerin aileleri de hafta sonunu ilçemizde geçirdi. İlçemizin bu kadar yoğun turist ağırlaması konak, lokumcu, hediyelik eşya, taksici gibi birçok esnafımızı da memnun ediyor."

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu


Kayseri'den gelen Hacı Karaca da yemin töreni için geldiklerini belirtti. Ailesiyle birlikte Safranbolu'yu gezdiklerini söyleyen Karaca, "Safranbolu harika ve tarih kokan bir yer. Diğer büyükşehir veya ilçeler gibi beton bloklar yok. Eski, tarih kokan bir yapısı var. Bu da insanın ruhuna işliyor" şekline konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
Turistlerin Ordu'daki gözde mekanı: Boztepe
Nemrut krater gölü ve dağı eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Bu park Japonya'daymış hissi uyandırıyor