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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu'yu, hafta sonu yerli ve yabancı yaklaşık 20 bin turist ziyaret etti. UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Osmanlı dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Dünya Miras Listesi'nde ki Safranbolu, Türkiye'nin kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu

Safranbolu Turizm Danışma Bürosu'ndan alınan bilgilere göre, 4000 yatak kapasitesinin bulunduğu ilçeye hafta sonu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir gibi iller ile Tayvan, Japonya, Almanya, Güney Kore, Çin, Fransa, Avustralya, ABD, İtalya ve Kanada'dan yaklaşık 20 bin turist geldi. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçenin yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını, özellikle ilkbahar ve sonbaharda yoğunluğun üst seviyeye ulaştığını söyledi.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu

İlçenin geçen hafta ve bu hafta turistlerin akınına uğradığını dile getiren Ürkmezer, her yıl Safranbolu'ya gelen turist sayısında artış yaşandığını ifade etti. Hedeflerinin yılda 1,5 milyon turist olduğunun altını çizen Ürkmezer, "Dünya Miras Kenti, korumacılığın başkenti olan Safranbolu'yu, bütün yerli ve yabancı turistlerin gelip yaşamalarını, konaklamalarını, doğal, kültürel, tarihi güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz. Bu amaçla tanıtımlar yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu tanıtımları artırarak yapacağız." diye konuştu.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu

Yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Ürkmezer, "İlçemize gelen her misafirimizin burada en az üç gün konaklamalarını sağlamak için çabalıyoruz. Bunu başarmaya başladığımızı da düşünüyorum. Özellikle son iki haftadır ilçemize turist akını oluyor. Gelip konaklıyorlar. Otellerde yer bulmak zor oluyor." ifadesini kullandı.

Safranboluda hafta sonu yoğunluğu

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