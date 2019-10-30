Safranbolu fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi oldu

Safranbolu fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n gözdesi oldu
KarabÃ¼k'Ã¼n gÃ¼zelliÄŸine doyulmaz ilÃ§esi Safranbolu safran Ã§iÃ§eÄŸi tarlalarÄ±yla adeta bir doÄŸal fotoÄŸraf platosu haline geldi...
UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasÄ±nda bulunan KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esiyle Ã¶zdeÅŸleÅŸen safran bitkisi tarlalarÄ±, ziyaretÃ§ilerin yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸraf tutkunlarÄ± iÃ§in de plato gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor.
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Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± YukarÄ±Ã§iftlik kÃ¶yÃ¼ Keten Mahallesi'nde Ä°smail YÄ±lmaz'a ait 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k safran tarlalarÄ± fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ±n da vazgeÃ§ilmezi arasÄ±nda yer alarak, doÄŸal plato oldu. TÃ¼rkiye'de son dÃ¶nemde fotoÄŸraf tutkunlarÄ± ile yerli ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak yeri olan safran tarlalarÄ±, ilÃ§ede turizmin Ã¶nemli bir noktasÄ± haline geldi.
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18 Ã§iftÃ§i tarafÄ±ndan 30 dekar alanda Ã¼retimi yapÄ±lan safran bitkisi, 30 bin lirada satÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla "dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± baharatÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. AÄŸustos ayÄ±nda ekimi yapÄ±lan ve ekim-kasÄ±m aylarÄ±nda hasadÄ± yapÄ±lan, mor renkli ve hoÅŸ kokulu Ã§iÃ§ekler aÃ§arak 15-30 santimetre uzunluÄŸuna ulaÅŸan safran; OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalma han, hamam, cami, Ã§eÅŸme, konak ve kÃ¶prÃ¼ gibi tescilli yapÄ±larÄ±yla kÃ¼ltÃ¼r turizminin Ã¶nemli noktalarÄ±ndan olan Safranbolu turizme yeni bir yÃ¶n kazandÄ±rdÄ±.
Safran tarlalarÄ±na akÄ±n eden ziyaretÃ§iler, bol bol fotoÄŸraf Ã§ektirirken, fotoÄŸrafÃ§Ä±lar da bazÄ± materyaller kullanarak fotoÄŸraf Ã§ekimi yapÄ±yor. Ã‡iftÃ§i Ä°smail YÄ±lmaz, Ä°hlas Haber AjansÄ± muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yoÄŸun bir ziyaretÃ§i ilgisi olduÄŸunu sÃ¶yledi. BirÃ§ok insanÄ±n sadece fotoÄŸraf Ã§ektirmek iÃ§in bile safran tarlasÄ±na geldiÄŸini ifade eden YÄ±lmaz, "Ä°nsanlar safran tarlasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p duydukÃ§a turlarla buraya geliyor. Hasat dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±nda TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok yerinden insan safran bitkisini gÃ¶rmeye geliyor. Burada Ã§iÃ§ek topluyorlar, alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yorlar ve bol bol fotoÄŸraf Ã§ektiriyorlar. FotoÄŸraf sanatÃ§Ä±larÄ± ve amatÃ¶r olarak fotoÄŸrafla uÄŸraÅŸan insanlar da kendileri buraya gelerek fotoÄŸraf Ã§ekiyor. Ä°lgiden memnunuz, ilÃ§emizin de turizmine Ã¶nemli bir katkÄ± sunuyor" dedi.
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