Safari yapılabilecek en güzel yerler
Masai Mara'da Ağaçların Fısıltısını Dinleyin
Safari konusunda biraz araştırma yapma şansı bulduysanız Kenya'daki Masai Mara Milli Parkı'nın adına sıkça rastlamış olmalısınız. En gözde safari lokasyonlarından biri olan Masai Mara, üzerinde barındırdığı 124 çeşit ağaç ve onlarca hayvan türü ile heyecan uyandırıyor. 500 kuş türüne ev sahipliği yapan Whispering Tree'leri (fısıldayan ağaçları) ile eşsiz bir masal anlatan Masai Mara, hala aynı topraklarda geleneksel yaşamlarını sürdüren Masai halkının varlığı ile de seyyahların uğrak noktalarından biri olma özelliğini koruyor.Muhteşem doğası ile heyecan uyandıran safari bölgesi aslan, kaplan, çita, leopar gibi vahşi kedilerin yanı sıra zebra, zürafa, fil, timsah ya da akbaba gibi çok sayıda farklı vahşiyi de bünyesinde barındırıyor.
Milyonlarca Yılın Değiştiremediği Doğa Harikası Serengeti
Ekosistemi milyonlarca yıldır hiç değişmemiş olan Serengeti, 14 bin kilometrekarenin üzerindeki milli parkı ile muhteşem bir doğa gösterisine tanık olmanızı sağlıyor. Antiloplar, gergedanlar, impalalar ya da ceylanların yanı sıra aslan, fil ve leopar gibi birçok vahşi hayvanı da bünyesinde barındıran milli park da tıpkı Masai Mara'da olduğu gibi hayvanların büyük göçüne ev sahipliği yapıyor.
Afrika'nın Kuş Cenneti Kruger
Güney Afrika'da yer alan ve Afrika kıtasının en büyük milli parkı olma özelliğine sahip olan Kruger Milli Parkı, yüzlerce kuş ve memeli türüne, binlerce file ev sahipliği yapıyor. Büyük beşli olarak adlandırılan hayvan türlerinin tamamını bünyesinde barındıran Milli Park, 3 binden fazla timsahla birlikte 100'ün üzerinde sürüngen türünün de yuvası olma özelliği taşıyor.
Benzersiz Bir Deneyim: Goril Safari
Filler, aslanlar, zürafalar, savanlar ya da sarı-kızıl topraklar. Safari denince akla gelen her şeyden oldukça farklı bir deneyimin en güzel safari önerisi olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Ruanda ya da Uganda'da dağ gorillerini görmek üzere düzenlenen goril safarileri, heyecan verici ve büyüleyici bir deneyimi unutulmamak üzere zihinlerinize kazıyor.Türleri koruma çalışmalarına rağmen tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve sayıları günden güne azalan dağ gorilleri, sadece Orta Afrika'daki iki sınırlı alanda yaşıyor. Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan Virunga sıradağları ile Uganda'da Bwindi Ormanında yaşayan goriller sizi Afrika'da yaşayan diğer hayvanlardan çok farklı bir deneyim ile tanıştırıyor.
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