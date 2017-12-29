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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatSafari yapılabilecek en güzel yerler
Seyahat Safari yapılabilecek en güzel yerler
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Seyahat
Hürriyet Haber
29.12.2017 - 12:37| Son Güncelleme:

Safari yapılabilecek en güzel yerler

Seyahat tutkunları ve gezginler doğa ile buluşmak ve büyüleyici bir ortamda unutulmaz anlar yaşamak için safarileri'de tercih ediyor. En gözde safari turlarına ev sahipliği yapan Afrika ise dünyanın başka hiçbir yerinde doğal ortamında görme şansı bulamayacağınız hayvanlarla yakın temas kurma imkanı sağlıyor. İşte her gezginin hayatında en az bir kez yaşaması gereken bu eşsiz deneyim için safari yapılabilecek en güzel yerler...
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Masai Mara'da Ağaçların Fısıltısını Dinleyin

Safari konusunda biraz araştırma yapma şansı bulduysanız Kenya'daki Masai Mara Milli Parkı'nın adına sıkça rastlamış olmalısınız. En gözde safari lokasyonlarından biri olan Masai Mara, üzerinde barındırdığı 124 çeşit ağaç ve onlarca hayvan türü ile heyecan uyandırıyor. 500 kuş türüne ev sahipliği yapan Whispering Tree'leri (fısıldayan ağaçları) ile eşsiz bir masal anlatan Masai Mara, hala aynı topraklarda geleneksel yaşamlarını sürdüren Masai halkının varlığı ile de seyyahların uğrak noktalarından biri olma özelliğini koruyor.Muhteşem doğası ile heyecan uyandıran safari bölgesi aslan, kaplan, çita, leopar gibi vahşi kedilerin yanı sıra zebra, zürafa, fil, timsah ya da akbaba gibi çok sayıda farklı vahşiyi de bünyesinde barındırıyor. 

Safari yapılabilecek en güzel yerler

Milyonlarca Yılın Değiştiremediği Doğa Harikası Serengeti

Ekosistemi milyonlarca yıldır hiç değişmemiş olan Serengeti, 14 bin kilometrekarenin üzerindeki milli parkı ile muhteşem bir doğa gösterisine tanık olmanızı sağlıyor. Antiloplar, gergedanlar, impalalar ya da ceylanların yanı sıra aslan, fil ve leopar gibi birçok vahşi hayvanı da bünyesinde barındıran milli park da tıpkı Masai Mara'da olduğu gibi hayvanların büyük göçüne ev sahipliği yapıyor.

Safari yapılabilecek en güzel yerler

Afrika'nın Kuş Cenneti Kruger

Güney Afrika'da yer alan ve Afrika kıtasının en büyük milli parkı olma özelliğine sahip olan Kruger Milli Parkı, yüzlerce kuş ve memeli türüne, binlerce file ev sahipliği yapıyor. Büyük beşli olarak adlandırılan hayvan türlerinin tamamını bünyesinde barındıran Milli Park, 3 binden fazla timsahla birlikte 100'ün üzerinde sürüngen türünün de yuvası olma özelliği taşıyor.

Safari yapılabilecek en güzel yerler

Benzersiz Bir Deneyim: Goril Safari

Filler, aslanlar, zürafalar, savanlar ya da sarı-kızıl topraklar. Safari denince akla gelen her şeyden oldukça farklı bir deneyimin en güzel safari önerisi olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Ruanda ya da Uganda'da dağ gorillerini görmek üzere düzenlenen goril safarileri, heyecan verici ve büyüleyici bir deneyimi unutulmamak üzere zihinlerinize kazıyor.Türleri koruma çalışmalarına rağmen tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve sayıları günden güne azalan dağ gorilleri, sadece Orta Afrika'daki iki sınırlı alanda yaşıyor. Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yer alan Virunga sıradağları ile Uganda'da Bwindi Ormanında yaşayan goriller sizi Afrika'da yaşayan diğer hayvanlardan çok farklı bir deneyim ile tanıştırıyor.

Safari yapılabilecek en güzel yerler


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