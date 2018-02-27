Safari heyecanı eve taşındı: Botswana'da muhteşem safari evi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriSafari heyecanı eve taşındı: Botswana'da muhteşem safari evi
Seyahat Safari heyecanı eve taşındı: Botswana'da muhteşem safari evi
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Seyahat
Hürriyet Haber
27.02.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Safari heyecanı eve taşındı: Botswana'da muhteşem safari evi

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Botswana’da sürdürülebilir bir safari kulübü Sandibe Okavango’yu tasarladı. Safari evi, tamamen betonsuz ve güneş paneli ile elektrik kullanıyor. Safari tutkunlarının rahat edebileceği ve safari heyecanının hiç geçmemesi hedefleniyor.

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Afrika kıtasının güneyinde bulunan ve denize kıyısı bulunmayan kara ülkesi Botswana'da mükemmel bir safari evi tasarlandı. Botswana'daki sürdürülebilir bir safari kulübü Sandibe Okavango'yı tasarlamak için yerel mimar Nick Plewman muhteşem bir tasarım yaptı. Hassas oyunlar Okavango Delta çevreleyen manzara ile canlı bir oyun rezervi bitişik olarak tasarlanmış.

Safari heyecanı eve taşındı: Botswanada muhteşem safari evi

Doğal bölge ve ağaç fidanlarla kaplı olan Delta bölgesinde daha önce görülen herhangi bir ferah bir ahşap yapı bulunmuyor. Sandibe, varış noktası için çapa kulübesi ve cömert tasarım özgürlüğü ve bütçesi ile tasarlanmış. Afrika çalılığından yalnız bir yaratık olan Pangolin'i çağrıştıran çarpıcı bir tasarım üretmek mümkün oldu.

Safari yapılabilecek en güzel yerler
Safari yapılabilecek en güzel yerler

Safari heyecanı eve taşındı: Botswanada muhteşem safari evi

Düzen tasarım lüks, heykel ve temiz on iki yükseltilmiş konuk suit dramatik kavisli bar yol önde alanlarında süpürme kereste kaburgadan oluşuyor. Işık ve mekân odaklı tasarımını sergileyerek bölgenin huzurunu yakalayan tasarım, Safari zâviyelerinin tipik olarak koyu renk iç mekânlarından uzakta olduğunu gösteriyor. Bölgeye özgü hafif doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen şema tamamen betonsuzdur ve bir güneş paneli grubu elektrik tedarik etmekte. Odak noktası, yeni loca için daha hafif, daha sürdürülebilir bir ayak izi kullanılmış.

Gümüş sırtlı gorillerle buluşma: Ruanda
Gümüş sırtlı gorillerle buluşma: Ruanda

Safari heyecanı eve taşındı: Botswanada muhteşem safari evi

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