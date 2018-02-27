Safari heyecanı eve taşındı: Botswana'da muhteşem safari evi
Afrika kıtasının güneyinde bulunan Botswana’da sürdürülebilir bir safari kulübü Sandibe Okavango’yu tasarladı. Safari evi, tamamen betonsuz ve güneş paneli ile elektrik kullanıyor. Safari tutkunlarının rahat edebileceği ve safari heyecanının hiç geçmemesi hedefleniyor.
Afrika kıtasının güneyinde bulunan ve denize kıyısı bulunmayan kara ülkesi Botswana'da mükemmel bir safari evi tasarlandı. Botswana'daki sürdürülebilir bir safari kulübü Sandibe Okavango'yı tasarlamak için yerel mimar Nick Plewman muhteşem bir tasarım yaptı. Hassas oyunlar Okavango Delta çevreleyen manzara ile canlı bir oyun rezervi bitişik olarak tasarlanmış.
Doğal bölge ve ağaç fidanlarla kaplı olan Delta bölgesinde daha önce görülen herhangi bir ferah bir ahşap yapı bulunmuyor. Sandibe, varış noktası için çapa kulübesi ve cömert tasarım özgürlüğü ve bütçesi ile tasarlanmış. Afrika çalılığından yalnız bir yaratık olan Pangolin'i çağrıştıran çarpıcı bir tasarım üretmek mümkün oldu.
Düzen tasarım lüks, heykel ve temiz on iki yükseltilmiş konuk suit dramatik kavisli bar yol önde alanlarında süpürme kereste kaburgadan oluşuyor. Işık ve mekân odaklı tasarımını sergileyerek bölgenin huzurunu yakalayan tasarım, Safari zâviyelerinin tipik olarak koyu renk iç mekânlarından uzakta olduğunu gösteriyor. Bölgeye özgü hafif doğal malzemeler kullanılarak inşa edilen şema tamamen betonsuzdur ve bir güneş paneli grubu elektrik tedarik etmekte. Odak noktası, yeni loca için daha hafif, daha sürdürülebilir bir ayak izi kullanılmış.
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