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HürriyetSeyahatSadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv
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Seyahat

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Ukrayna'nın kültür başkenti olarak bilinen Lviv şehri, ülkenin batısında yer alıyor. Mayıs ve eylül ayları arasında 20 derece civarında ideal bir sıcaklığa sahip olan bu şehre vizesiz olarak ve sadece kimlik kartı ile girilmesi de cabası. İşte Lviv gezi rehberi...

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Lviv Opera Binası

Mimar Gorgolewski tarafından yapılmış olan Lviv Opera Binası, hem dış hem de iç tasarımı ile büyüleyici güzellikte. Ses düzeni ile de dikkat çeken Opera binasında mutlaka sergilenen oyunlardan birine bilet alın.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Potocki Sarayı

Potocki ailesinin sarayı olarak ünlenen bu yapı, şehrin en güzel binalarından biri. Üç bölümden oluşan sarayda bir de sanat galerisi ve ünlü eserler de yer alıyor.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Rynok Meydanı

Pek çok tarihi binanın yer aldığı bu yuvarlak meydan, Lviv şehrinin merkezinde bulunuyor. Eski şehir kuralları gereği binalarda sadece 3 adet pencere görebiliyorsunuz. Her daim canlı olan bu meydanın ara sokakları da görülmeye değer.

Görkemli kiliseler ve lezzetli kahvelerin şehri: Lviv Görkemli kiliseler ve lezzetli kahvelerin şehri: Lviv

Korniakt Sarayı

Şarap tüccarı Korniakt tarafından yaptırılan bu saray, İtalyan mimarlarının eseri. Rönesans mimarisinin göz alıcı bir şekilde görüldüğü saray ustalık işi sütunlarıyla dikkat çekici.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Virmenski Caddesi

Ermeni caddesi olarak da bilinen Virmenski Caddesi, Lviv ruhunu en net yaşayabileceğiniz sokaklardan biri. Bu caddede renkli evlere, katedral ve sanat galerilerine rastlamak mümkün.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Town Hall

Belediye binası olarak bilinen Town Hall, binanın üstünde bulunan Ratusha Kulesi ise tam 408 basamaktan oluşuyor. Kulenin tepesinden ise muhteşem Lviv manzarasını seyretmeye doyum olmuyor.

Lviv’in ölüler şehriLviv’in ölüler şehri

Black House

Peter Krasovksy tarafından yaptırılan ve Rynok meydanında bulunan siyah bina içinde Lviv Tarihi Müzesi bulunuyor. Siyah bina estetik açıdan görülmeye değer yapılar arasında.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Kayıp Oyuncak Müzesi

Lviv'in en ilginç yerlerinden biri de kayıp oyuncak müzesi olarak adlandırılan alan. Yıllar önce birinin dışarıda bulduğu bir oyuncağı apartmanın altına bırakması ile başlayan bu akım pek çok kişinin de bu akıma uyup alana oyuncak bırakması ile tam bir açık hava oyuncak müzesi halini almış.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Bernardine Kilisesi

17'inci yüzyıldan kalma rum katolik kilisesi olan Bernardine kilisesi, muhteşem barok mimarisi ile göz dolduruyor. Pek çok ayin ve törene de ev sahipliği yapan bu kilise, şehirdeki heybetli yapılar arasında.

Vareniki tadın

Mayasız hamurdan yapılmış mantı türünde bir yemek olan vareniki, kıyma, kabak, ciğer ve patates gibi malzemeler kullanılarak hazırlanabiliyor. Kiraz ile servis edilen varenikiyi geleneksel restoranlarda bulabilirsiniz.

Sadece kimliğinizle girebileceğiniz harika bir şehir: Lviv

Fotoğraflar: Gezip Gördüm, Gezmek Güzel Şey, Europe Between East And West, Dijital Seyahatname, Wikimedia Commons, AstralBirGezgin, Proud of Ukraine

Kaynak: Hürriyet Haber

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