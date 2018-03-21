Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island
Amerikalı girişimci kadınlar arasında yer alan Kristina Roth, sadece kadınlara özel SuperShe Island’ı kurdu. Kristina Roth SuperShe adasını dünyayı gezerken tanıştığı kadınlardan ve isteklerinden ilham alarak kurdu. Adaya erkeklerin girmesi kesinlikle yasak. İşte size SuperShe Island…
Kadınların yeni buluşma noktası SuperShe Ada. Finlandiya'nın Helsinki kıyılarında yer alıyor. Adanın açılışı resmi olarak Temmuz ayında yapılacak. Adaya şimdilik sadece Kristina Roth'un yakın çevresi geliyor. Kadınlar burada birlikte çok eğleneceğe benziyor.
Şu an ada kurulum aşamasında. Ancak çekilen fotoğraflar adeta cennetten bir köşeye ait gibi. Adanın lüks bir tatil köyüne dönüşmesi planlanıyor. Bu durum Kristina Roth’un aşırı feminist olduğu düşüncesini akla getiriyor olabilir. Lakin onun gayet mantıklı açıklamaları var; Bu adayı sadece bayanlara özel hale getirmesinin en temel nedeninin dünya üzerinde gittiği her yerde kadınlara yönelik teşhir ve taciz girişimlerine şahit olduğunu, kadınların dünyanın hiçbir yerinde rahat edemediğini söylüyor.
Ada, kadın misafirlerine sınırsız sağlık sunacak. Bunun yanında yoga, meditasyon, yemek dersleri de vaat ediyor. Roth, burada farklı yerlerden gelecek birçok kadını birleştirmeyi ve birbirlerine fayda sağlayacak müthiş bir topluluk kurmayı amaçlıyor.
Kadınlara özel bu yer, elbette ücretsiz değil. Roth'un, kadınları hormonlarından uzak tutmak için kurduğu bu yerin şimdilik ücreti haftalık 3-4 bin dolar olarak düşünülüyor. Resmi olarak Temmuz'da açılacak olsa da ön kayıtlar başlamış. Erkeklerin gölgesinde kalmayarak keyifli vakit geçirmek isteyen kadınlar için tam bir cennet.
Fotoğraflar: Travelbook, traveler, styleblueprint.
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