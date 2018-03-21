 Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island
GeriSeyahat Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island
Seyahat
Hürriyet Haber
21.03.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island

Amerikalı girişimci kadınlar arasında yer alan Kristina Roth, sadece kadınlara özel SuperShe Island’ı kurdu. Kristina Roth SuperShe adasını dünyayı gezerken tanıştığı kadınlardan ve isteklerinden ilham alarak kurdu. Adaya erkeklerin girmesi kesinlikle yasak. İşte size SuperShe Island…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kadınların yeni buluşma noktası SuperShe Ada. Finlandiya'nın Helsinki kıyılarında yer alıyor.  Adanın açılışı resmi olarak Temmuz ayında yapılacak.  Adaya şimdilik sadece Kristina Roth'un yakın çevresi geliyor. Kadınlar burada birlikte çok eğleneceğe benziyor. 

Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island

Şu an ada kurulum aşamasında. Ancak çekilen fotoğraflar adeta cennetten bir köşeye ait gibi. Adanın lüks bir tatil köyüne dönüşmesi planlanıyor. Bu durum Kristina Roth’un aşırı feminist olduğu düşüncesini akla getiriyor olabilir. Lakin onun gayet mantıklı açıklamaları var; Bu adayı sadece bayanlara özel hale getirmesinin en temel nedeninin dünya üzerinde gittiği her yerde kadınlara yönelik teşhir ve taciz girişimlerine şahit olduğunu, kadınların dünyanın hiçbir yerinde rahat edemediğini söylüyor.

 Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island

Ada, kadın misafirlerine sınırsız sağlık sunacak. Bunun yanında yoga, meditasyon, yemek dersleri de vaat ediyor.  Roth, burada farklı yerlerden gelecek birçok kadını birleştirmeyi ve birbirlerine fayda sağlayacak müthiş bir topluluk kurmayı amaçlıyor. 

 Sadece kadınların girebildiği ada: Supershe Island

Kadınlara özel bu yer, elbette ücretsiz değil. Roth'un, kadınları hormonlarından uzak tutmak için kurduğu bu yerin şimdilik ücreti haftalık 3-4 bin dolar olarak düşünülüyor. Resmi olarak Temmuz'da açılacak olsa da ön kayıtlar başlamış. Erkeklerin gölgesinde kalmayarak keyifli vakit geçirmek isteyen kadınlar için tam bir cennet.

Fotoğraflar: Travelbook, traveler, styleblueprint.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mutlaka yaşamanız gereken seyahat deneyimleri

Farklı ülkelerin banyo gelenekleri

Kilosu 1000 Euro’ya yılan balığı yemeği

Gitmenin cesaret istediği lanetli olduğuna inanılan 8 ürkütücü yer