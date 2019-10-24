'Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri'Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
GeriSeyahat 'Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

'Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.10.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

'Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek

Giresun'da, 1. Dünya Savaşı'nda Harşit Vadisi'nde Ruslarla mücadelede en önemli cephelerden biri olan Şaban Kalesi ve çevresi, tabiat parkı olarak yöre turizminin hizmetine sunulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Giresun'un Güce ilçesi sınırları içinde yer alan ve görünümü kaleyi andırdığı için "Şaban Kalesi" olarak adlandırılan bölge, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl tabiat parkı ilan edildi. Kararın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Harşit Vadisi'nde Ruslarla mücadelede en önemli cephelerden biri olan ve bugüne kadar 17 şehit mezarının tespit edildiği bölgede çalışmalara başladı. Siperlerin ve şehit mezarlarının düzenlenmesinin yanı sıra yürüyüş yolları, seyir terasları, şehitlik anıtı ve cephede yaşananların anlatıldığı ziyaret merkezinin yapılacağı tabiat parkındaki çalışmaların gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Şaban Kalesi tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek

"Burada düşmanın ilerleyişi durdurulmuş"

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların 1915 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ilerleyişini önlemek amacıyla askerler ve yöre halkının katılımıyla Harşit Vadisi'nde geniş savunma cepheleri oluşturulduğunu söyledi. Şaban Kalesi'nin, bu savunma hatlarının en önemlilerinden biri olduğuna dikkati çeken Geçgel, "Burada yaklaşık 2 yıl boyunca askerlerimiz ve yöre halkı tarafından çok ciddi direniş gösterilmiş. Sonunda da burada düşmanın ilerleyişi durdurulmuş, geri çekilmeleri sağlanmış ve Doğu Karadeniz tamamen Rus işgalinden kurtarılmıştır." diye konuştu. Belediye olarak 4 yıl önce bölgenin tarihi önemini ortaya çıkarmak, ataların vatan toprakları için yaptıkları fedakarlıkları gelecek nesillere aktarmak adına Şaban Kalesi ve yöresinin tabiat parkı haline getirilmesi amacıyla girişimde bulunduklarını belirten Geçgel, uzun uğraşlar sonucu bölgenin tabiat parkı ilan edildiğini aktardı.

Şaban Kalesi tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek


"Doğu Karadeniz'in 'Çanakkale'si"

Geçgel, bölgedeki şehitliklerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına başvurduklarını, bazı şehitlere ait kimlik bilgilerinin alındığını kaydetti. Harşit Vadisi'nin, Çanakkale gibi önemli bir savunma hattı olduğuna işaret eden Geçgel, "Bölgedeki Rus ilerleyişinin durdurulduğu yer. Doğu Karadeniz'in düşman işgalinden kurtarılmasının başlangıç noktası. O nedenle Harşit Vadisi'ni, Şaban Kalesi bölgesini Doğu Karadeniz'in 'Çanakkale'si olarak nitelendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Şaban Kalesi tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek



"Şehitlerimizin ismi yaşatılacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiği bilgisini veren Geçgel, şunları kaydetti: "Çalışmalara belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz. Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün buraya çok önem verdiklerine, özel çalışma yaptıklarına şahidim. Burada şehitlerimizin ismi yaşatılacak. Bölgede bulunan siperlerin yerleri belirleniyor, düzenlemeler yapılacak. Şaban Kalesi Tabiat Parkı'nın, gelecek nesillere tarihin ve o günlerde yaşananların anlatılması noktasında önemli bir misyon üstleneceğine inanıyorum. Burada o yılların izleri halen devam ediyor. Çok önemli bir yer burası. Öğrencilerimiz buraya gelip, tarihimize yakından tanıklık edebilir, şehit mezarlarını ziyaret edebilir. O günlerde atalarımızın bu vatan için cansiparane mücadele ettikleri yerleri görmelerini sağlayabiliriz. Bu yönden projeyi çok faydalı buluyorum."

Şaban Kalesi tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle