Rüya gibi bir tatil için Maldivler en doğru adres!

Emirates, kendinizi özel hissedeceğiniz muhteşem gurme lezzetleri, premium sınıflarda yer alan düz yatak koltukları, canlı spor, özel çocuk kanalları ve oyunlar dahil olmak üzere 4000'den fazla küresel eğlence kanalı ile olağanüstü bir yolculuk ve eğlence deneyimi sunmaktadır. Uçuşların çoğu tesislerin büyük bir kısmının yer aldığı başkent Malé’ye gerçekleşmektedir. Ülke, 1.192 mercan adasından oluşur ve bunların 100’ünde yaşam vardır. Maldivler'de konuşulan ana dil Dhivehi'dir ve İngilizce de oldukça yaygın bir biçimde konuşulmaktadır.

Turistler için keşfedilecek harika bir ülke olan Maldivler’de; pek çok spa, dinlenme ve tedavi uygulama merkezleri bulunmaktadır. İnzivaya çekilmek, kaplıcalarda şifa bulmak, cennet gibi bir doğaya karşı masaj yaptırmak için ihtiyacınız olan her şey bu rüya tatilde sizi bekliyor. Üstelik sualtı dünyasını keşfetmek için Maldivler, tam da aradığınız kusursuzluğu size sunar. Tropik balıklar, manta vatozu, kaplumbağalar ve resif köpekbalıkları ile yapacağınız derin bir su deneyimi unutulmaz tatil anılarınız arasında harika bir yere sahip olacak. Tüm bunlarla beraber kentte yerli halkla zaman geçirebileceğiniz pek çok restoran bulunmaktadır ve müze gezmekten hoşlanıyorsanız da Milli Müzeyi ziyaret edebilirsiniz.









Ulusal Maldivler MüzesiUlusal Maldivler Müzesi



Ülkenin ilk ulusal müzesidir. Müze içerisinde Budist dönemden günümüze kadar gelen pek çok tarihi eser sergilenmektedir. Müze, Malé şehrindeki Sultan Parkı’nda yer almaktadır. Müze içerisinde aynı zamanda kütüphane ve sergi salonları da bulunmaktadır.

Maldivler’de Gidilecek En İyi Restoranlar



Malé Bölgesi



Belle Amie Bistro : Hint mutfağı sevenler için uygun. Vejeteryan seçenekleriyle de ön planda.

The Zafferano: İtalyan, Çin, Amerika ve Hint mutfağı sevenler için uygun.

Sala Thai Restaurant: Asya ve Tayland mutfağı sevenler için uygun.



Hulhumale Bölgesi



O’View: İtalyan ve Asya mutfağı sevenler için uygun. Manzaraya karşı akşam yemeği yemek isteyenler tercih edebilir.

Family Room Cafe: Kahve tutkunları için uygun.

Bombay Darbaar: Hint ve Asya mutfağı sevenler için uygun.

Kavarna: Kahvaltı için uygun.









Maldivler seyahatinin bir diğer güzel yanı da vize gerektirmemesidir. Maldivler’e gerçekleştireceğiniz yolculuk, aktarma saatleri dışında ortalama 8.5 saat sürer. Emirates, böylesine uzun bir yolculukta eğlence ve konforu sonuna kadar deneyimleyebilmeniz için sunduğu imkanlar ile size olağanüstü bir uçuş keyfi yaşatır.

Emirates Business Class Boening 777 ile seyahat edecek yolcular için yolculuk, havalimanına özel şoförle giderek başlamaktadır. Aktarma noktasına varınca son model bir araçla gezebilir, hızlı bir check-in’in ardından Business Class dinlenme salonlarında muhteşem yemeklerin tadına bakabilir ve sağlık merkezlerinde dinlenebilir ya da duş alabilirsiniz. Business Class’ta koltuklar, spor otomobillerden ilham alınarak yapılan yeni tasarımı ile oldukça farklı ve konforludur. Uçuş sırasında minibarınızdan dilediğiniz içeceği içebilir, uzun yıllardır ödül alan uçak içi eğlence sisteminde harika vakit geçirebilir, hayran bırakan yemek menüsü ile lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Üstelik uzun yolculuğun zorlayıcı uyku saatini de tam düz yatağa dönüşen koltuklarla huzur dolu dakikalara bırakabilirsiniz. Özellikle çocuklu aileler yolculuk boyunca son derece konforlu ve keyifli vakit geçirmektedir.

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