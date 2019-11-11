Rusya’nın beyaz geceli şehrinde yeni yılda bembeyaz bir sayfa açın
Yeni yıl yeni umutlar, birçokları için yepyeni bembeyaz sayfalar demek. Yılbaşı yaklaşıyorken yeni kararlar ve yeni yıl planları da alınmaya başladı. Aklımızda bir soru daha var. Yeni yıla nerede ve nasıl girelim? St. Petersburg’a ne dersiniz?
Bu bir ilandır.
Yılbaşı tatilini masalsı şehir St. Petersburg’da geçirmek isteyenler, indirimli bir tur avantajı için bu linke tıklayabilir.
“Gökyüzünün aydınlığında, yıldızların parlaklığına bakıp bakıp da, böyle bir göğün altında insan nasıl olur da öfke duyar, hırçınlaşabilir?”
Dostoyevski’nin Beyaz Geceler’inde kendisi için bu haklı soruyu sorduğu şehir St. Petersburg; köprüleri, kanalları, müzeleri ve saraylarıyla Rusya’nın en güzel şehirlerinden biri. Neresinden bakarsanız biraz Amsterdam, biraz Brugge, biraz Paris çokça da Londra’ya benziyor. Adeta tek başına bir Avrupa!
St. Petersburg’u bir yandan da içinden romanlar geçen şehir olarak tanımlamak mümkün. 16 yaşında bu şehre gelen Dostoyevski, ilk kitabı İnsancıklar’ı da burada yazmış. Yine Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar ile Suç ve Ceza, Tolstoy’un Anna Karanina, Gogol’un St. Petersburg Öyküleri ile Andrei Bely’nin Petersburg kitapları bu şehide geçiyor. Özellikle Suç ve Ceza’yı okuyanlar, şehirde gezdikçe romanın içinde gezdiklerini hissedebilecekler. Stolyarny Sokağı’nda bulunan bina birçoklarına göre Raskolnikov’un evi olarak gösteriliyor.
Siz de bu yılbaşı tatilinde bir romanın içinde gezmek isterseniz bu linki tıklayabilirsiniz.
Bataklık bir araziden yoğun uğraşlarla dönüştürülerek oluşan bu şehrin en güzel yanlarından biri de Haziran ayının ortasından Temmuz ayının ortasına kadar güneşin batış saatinin bir önceki güne oranla daha da uzaması. Bu dönemde yaklaşık 50 gün süreyle Beyaz Geceler'in yaşandığı St. Petersburg'da gündüz neredeyse 20 saat sürüyor. Her geçen gün daha uzun süre gün ışığından yararlanılmış oluyor ve şehir tamamen karanlığa hiç gömülmüyor. Yılbaşı döneminde ise tam tersi bir durum söz konusu oluyor. 6-7 saatlik aydınlığın arından çöken alacakaranlık, bu şehri başka bir kimliğe dönüştürüyor. Işığını içinde barındıran St. Petersburg, bu karanlığı da bir festivale dönüştürmeyi başarıyor ve bembeyaz örtüsü ile romantik bir ortam yaratıyor.
Yılbaşı kutlamaları için de Hermitaj Meydanı da bu şehirde seçilecek en güzel yerlerden biri. Havai fişeklerin parlattığı gökyüzünün altında, buz pistlerinde ya da buzdan bir nehrin üzerinde, sokaklardan yükselen müziğin eşliğinde kayan insanların çizdiği tablo uzun yıllar aklınızdan çıkmayacak. St. Petersburg’da bulunduğunuz günlerde opera ve bale programlarını takip etmeyi de unutmayın.
Yeni yılı bu harika şehirde geçirmek isteyenler bu linke tıklayarak avantajlı bir tur satın alabilir ve rüyalarını gerçeğe dönüştürebilir.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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