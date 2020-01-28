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Rumkale'nin su altındaki tarihi kalıntıları ziyarete açılacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Rumkale'nin su altındaki tarihi kalıntıları ziyarete açılacak

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fırat'ın incisi Rumkale'nin eteklerinde bulunan ve suyun altında kalan Roma dönemine ait kalıntılar, su altı projesiyle ziyarete açılacak.

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Rumkale, Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyor. Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle bahar aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde yer alan Rumkale'nin, son dönemlerde yapılan çalışmalarla her anlamda turizme kazandırılmasına devam ediliyor.

Rumkalenin su altındaki tarihi kalıntıları ziyarete açılacak


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daha önce çevresinde peyzaj düzenlemesini yaptığı Rumkale'nin şimdi ise eteklerinde bulunan ve suyun altında kalan Roma dönemine ait kalıntılarını ziyarete açmaya hazırlanıyor.

Teleferik ve seyir terası projesi bitmek üzere

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'nin bölge turizmi için oldukça önemli olduğunu söyledi. Şahin, Rumkale'nin ve Fırat'ın tüm güzelliğini gösteren projeleri yakın zamanda hayata geçireceklerini belirterek, "Şimdiki hedefimiz, Rumkale'ye çıkacak ve Fırat'ı tepeden seyrettirecek iki çalışmamız var. Biri teleferik, diğeri seyir tepesi. Orada yapacağımız bir cam seyir tepesiyle Fırat'ı tepeden seyredecek şekilde projeyi çalıştık ve o konuda da çalışmamız tamamlanmak üzere. İnşallah önümüzdeki yıl projemizi hızlı şekilde tamamlayacağız. İnsanlar oraya çıktığında menengiç kahvesini yudumlarken Fırat'ın eşsiz güzelliğini görecek" dedi.

Rumkalenin su altındaki tarihi kalıntıları ziyarete açılacak


Rumkale'ye su altı projesi geliyor

Rumkale'nin üstünde olduğu kadar altında ve eteklerinde de büyük bir kültürel hazine olduğunu anlatan Şahin, şöyle konuştu: "Rumkale'de suyun altında ise Roma dönemine ait büyük bir tarih var. Milli dalgıçlarımızdan önce Şahika Ercümen daldı. Ardından bu yıl Derya Can daldı. Her ikisi de bana, 'Başkanım, orada harika bir tarih ve muhteşem bir güzellik var. Bunu daha çok tanıtmamız lazım.' dediler. Su Altı Arkeoloji Enstitüsü diye suyun altına camla gidilecek şekilde bir proje düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı ilgili birimlerle yürütüyoruz. Su altında özel kameralarla orada var olan yerleri çektik ve bununla ilgili bir sergi yapıldı bu dönem. Suyun altında yapılması gereken çok iş var. Böyle bir saklı cenneti, büyük hazineyi bütün dünyaya anlatacağız. Hem suyun altından hem de Fırat'ın üstünden bütün Fırat'ı seyrettirecek projeleri hızlı şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz." 

Rumkalenin su altındaki tarihi kalıntıları ziyarete açılacak


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