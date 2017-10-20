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Ruhunu koruyan İtalyan güzeli: Floransa

Roma, Venedik ve Milano gibi, İtalya’da bulunan birçok gözde şehrin zaman zaman gölgesinde kalsa da, Floransa, misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak güzelliklere sahip. Yeni açılan bar, butik ve restoranlara karşın kent ruhunu korumaya kararlı. İşte size Floransa gezi rehberi…

Hürriyet Haber
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Toskana’nın başkentinde bir zamanlar kaderine terk edilen yapılar şimdi çağdaş sanat mekânları. Tarihi Mercato Centrale pazarının açılan yeni bölümü yerel lezzetlerin butik üreticilerine ayrıldı. Ultramodern yeni opera binası Maggio Musicale, Fiorentino Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Sanat dolu Floransa, muhteşem güzelliklere sahip olsa da genellikle gezginlerin gezi rotalarının ana şehri olmuyor. Birçok gezgin İtalya turu boyunca Floransa’da bir-iki gecelik bir mola vererek bu güzel kentin güzelliklerini geziyor. Halbuki bu şehirde görülecek birçok güzellik bulunuyor.

Ruhunu koruyan İtalyan güzeli: Floransa


Gezmeye başladığınız ilk andan itibaren sıklıkla ismini duyacaksınız: Medici Ailesi

Medici Ailesi, 13. ve 17. yüzyıllar arasında İtalya’nın en güçlü ailelerinden birisiydi. Özellikle Floransa’nın tarihine çok büyük oranda yön vermiş olan Medici Ailesi, Rönesans’ın gelişimine de büyük katkılarda bulunmuştur. Tabii ki, bu gücün bir yansıması olarak da şehrin en görkemli yapılarının arasında Medici Sarayı gelir. Michelozzo Di Bartolomeo tarafından inşa edilen saray, şehir merkezindedir. Floransa’nın tarihi yapısını anlamadan önce, Medici Ailesi’ni yakından tanımak oldukça büyük bir önem taşır. Bu sebeple, sayısız tarihi eser ve müzeyi barındıran şehri gezmeye başlarken ilk durağınız Medici Sarayı olmalıdır.

Ruhunu koruyan İtalyan güzeli: Floransa

Alışverişin kalbi: Piazza della repubblica

Her ne kadar sanat ve Rönesans'ın kalbi Floransa’yı geziyor olsak da, özellikle bir İtalya şehrine yapılan ziyaretin olmazsa olmazlarından biri de alışveriştir. Piazza Della Republica, Floransa’nın en geniş ve en ünlü meydanlarındandır. Şehrin kalbinin attığı yer, mağazaları ve alışveriş imkanlarıyla öne çıkar. Floransa gezinizde, kendinizi bir müzeden diğerine atarken arada soluklanmak ve eşsiz İtalyan kahvesinin tadını çıkarmak isterseniz, buraya mutlaka uğramalısınız.

Ruhunu koruyan İtalyan güzeli: Floransa


 

Kaynak: Hürriyet Haber

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