Rotterdam’daki ilginç mimari
Hollanda'nın ikinci büyük kenti olan Rotterdam, ilginç mimari tasarıma sahip binalarıyla da ünlü. Bunlar arasında biri var ki, kenti ziyaret eden turistlerin gezi programlarında ilk sıraları alıyor.
Hollandalıların Kijk-Kubus dedikleri ‘Küp Evler’, Rotterdam kenti yöneticilerinin siparişi üzerine ünlü mimar Piet Bloom tarafından 1977 yılında tasarlanıp yapımına başlanmış.
Proje başlangıcında 55 tane yapılması planlansa da 39 tanesi tamamlanabilmiş.
Birbirlerine 45 derecelik açıyla inşa edilen kübik formdaki evler, bir anlamda; duvarlar eğimli olsaydı bir evde nasıl yaşanırdı sorusuna cevap bulmaya yönelik bir tasarım hoşluğunu sunuyor.
Evlerden bir tanesi, ziyaretçilerin gezebilmesi için belirli saatlerde açık tutuluyor ve küçükler 1,5 Euro, büyükler ise 3 Euro ödeyerek bu ilginç tasarımlı binada sıradışı bir deneyim yaşayabiliyor.
Birbirine yaslanan ve altıgen yapıya sahip bu evler üç seviyede yaşama alanına sahip.
Pencereleri eğimden dolayı aşağıya bakan üçgen şekilli alt katta salon yer alıyor.
Yatak odası ve banyodan oluşan orta kat ve oturma odası ile bir diğer yatak odasının yer aldığı üst kat evin diğer bölümlerini oluşturuyor.
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