Romantik tatil isteyenlere 5 rota

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Romantik tatil isteyenlere 5 rota
Seyahat
Hürriyet Haber
17.07.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Romantik tatil isteyenlere 5 rota

Yaz tatili için plan yapanlar, balayına gitmek isteyenler bu muhteşem yerleri görünce orada olmak isteyeceksiniz. Dünyaca ünlü bu yerlerde hem doğa ile iç içe olacaksınız hem de eşiniz ve ya sevdikleriniz ile huzurlu bir tatil yaşayacaksınız. Bu romantik adalar nereden diye soranlara, İşte yazın gidebileceğiniz romantik 5 ada...

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ST. LUCİA

Karayiplerdeki bu küçük ada ülkesi romantik tatil yapmayı tercih eden özellikle ünlü isimlerin uğrak noktası. Gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çiftlerin akınına uğrayan St. Lucia, denizi ve kumsallarıyla dikkat çekiyor. Dalış tutkunlarının da çok sevdiği St. Lucia'da sualtında insanı büyüleyen bir dünya var. St. Lucia'ya gitmek için Amerika aktarmalı uçak yolculukları yapabilirsiniz. St. Lucia'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının vize alması zorunludur. Adada yaklaşık 200.000 kişi yaşamakta.

Romantik tatil isteyenlere 5 rota


VENEDİK, İTALYA

Venedik, romantik bir tatil için asla klişe olmayacak yerlerden. Adriyatik Denizi'nin kuzeyinde iki büyük adadan oluşan Venedik, İtalya'nın da en çok turist çeken yerlerinden biridir. Tarihte uzun süre bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Venedik, bu döneme ait görkemli yapılarıyla dikkat çekiyor. Kanallar kenti olarak anılan Venedik'te romantik çiftlerin en sevdiği şeylerden biri de bu turlar. Bugüne kadar Venedik kanallarında yol alan gondollarda kim bilir kaç erkek evlenme teklifinde bulunmuştur?

Romantik tatil isteyenlere 5 rota


SANTORİNİ, YUNANİSTAN

Ege Denizi'ndeki Santorini, kuşkusuz Mikonos ile birlikte bölgenin en ünlü iki adasından biri. Hollywood ünlülerinin de Avrupa'daki favori tatil destinasyonlarından biri olan Santorini Türk vatandaşları için de romantik bir tatil için ilk akla gelen yerlerden. Kapıda vize uygulamasının geçerli olmadığı Santorini'ye gelecek olan Türk turistlerden Schengen vizesi talep ediliyor. Santorini'ye İstanbul'dan Atina aktarmalı ya da denizden İzmir hareketli vapurlarla ulaşabilirsiniz.

Romantik tatil isteyenlere 5 rota


SARDİNYA, İTALYA

Akdeniz'in en büyük adalarından biri olan Sardinya, Korsika'nın hemen güneyinde yer alır. Doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu büyük adadaki bağlar ve zeyinlikler yöre mutfağının da çerçevesini çizmiş oluyor. Adanın güneyindeki Cagliari, Sardinya'nın en büyük kentidir. Tarihi bir şehir olan Cagliari romantik çiftlerin de gözdesi konumundadır.

Romantik tatil isteyenlere 5 rota


SEYŞELLER

Rotamızı Hint Okyanusu'na çeviriyoruz. Okyanustaki bu ada ülkesi, posterlerden ve bilgisayar masaüstünden bildiğimiz o muhteşem görüntülere sahip yer. Berrak denizi, tertemiz kumsalları ve palmiyeleriyle Seyşeller kendisini fark ettiriyor. Romantik bir tatil geçirmek için ideal sakinlikteki Seyşeller, bu yönüyle de aşıkları cezbediyor.

Romantik tatil isteyenlere 5 rota

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