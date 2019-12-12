Roma’nın kalbi olan çeşme turistlere kapatılıyor

Güzelliğinden tatmak isteyen turistlerle ekstra popülerliğe kavuşan Aşk Çeşmesi, neredeyse kalıcı bir şekilde her an kalabalıklaşmaya başladı. Aşk Çeşmesi’nde acayip hareketlerde bulunan turistlerden bahsetmiyoruz bile. Çeşmede yıkanırken yakalanan bir Amerikalı, çeşmeyi anahtarı ile oymaya kalkan bir İtalyan kadın ve çeşmenin suyuna içkilerini döken üç Avusturyalı, sadece bu sene görülen örneklerden bazıları. Yerel bir restoran sahibi, bölgeyi ‘İğrenç’ olarak tanımlarken, bir politikacı da etrafına bariyer engeller çekerek çeşmenin korunabileceği fikrini ortaya attı.









Roma Belediye Meclisi’nin Ticaret Komite Başkanı ve ayrıca çevreci kimliğiyle bilinen Beş Yıldız Partisi’nin üyelerinden olan Andrea Coia, teklifi daha geniş bir şekilde meclise sundu. Coia, insanları, çeşmenin köşesine oturmalarını engelleyecek ‘Koruyucu Bariyer’ önerisiyle meclise geldi. CNN Travel’a konuşan Andrea Coia, Roma hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor: “Roma, dünyanın kültür zengini şehirlerinden biridir ve bu özelliği ile bir miras olarak saygı duyulmalı ve korunmalıdır. Şehrin sembol noktalarından olan aşk Çeşmesi’ne bu iyiliği yapmak zorundayız.”









Andrea Coia’nın önergesi, Roma’nın sembollerinden Aşk Çeşmesi’ni, İspanyol Merdivenleri’nin bulunduğu Spagna Meydanı’nı, Kolezyum ve Roman Forum’dan devam eden Via dei Fori Imperiali’yi, Colosseum’dan Venezia Meydanı’na kadar olan kısmı kapsıyor.

Roma’da, tarihi anıtlara koruma ve güvenlik dekoru geliyor



Coia, aynı zamanda Aşk Çeşmesi başta olmak üzere Kolezyum gibi bölgelere belirli polis noktaları konmasını ve hatta kötü hareketleri engellemek amacıyla yaya olarak devriye gezilmesini öneri olarak getirdi. Roma’nın sembolik noktalarının kontrol edilmesi gerektiğini düşünen Coia’nın teklifi, Roma otoritelerine sunulmuş oldu. Böylece Aşk Çeşmesi kontrol noktaları, koruma ve güvenlik dekorunun bağlantı ve erişim noktaları olacak. Eklenecek korumalarla, dünyanın en güzel yerlerinden birini ziyaret eden misafirler, daha güzel bir deneyim yaşamanın tadına varacaklar.

Ortaya atılan tüm koruma konuları ile hemfikir olması düşünülen İtalyan Kültür Mirasları Bakanlığı tarafından konu hakkında bilgi beklendiği biliniyor. Bu arada moda devi Fendi markasının da konuyla ilgili düşüncelerini dile getirmesi, gayet doğal bir hareket olarak kabul ediliyor. Çünkü ünlü İtalyan markası, 2016’da Aşk Çeşmesi’nin restorasyonunu üstlenmişti. Bugün bile Fendi tabelası bölgede, hala gizli bir yerde tutulmakta olduğu biliniyor.









Ülkenin farklı bölgelerinde, her geçen gün artan turist sayısıyla uğraşan İtalya, şimdilerde Roma’yı kurtarma girişimleri ile uğraşıyor. Daha önceleri de Venedik’in yerlileri, ‘Hit and Run’ turizmine karşı düzenli olarak protesto girişimlerinde bulunuyorlardı. Ülkenin diğer güzel şehri Floransa’da da turistlere nasıl davranılacağını öğreten kampanyalar düzenleniyordu. Sırada tarihi güzellikleri ile dünyanın göz bebeği Roma var.

Seyahat internet sitesi Travelsupermarket’in yaptığı bir çalışmaya göre, çoğu kişi tatilini planlarken birinci seçenek olarak İtalya’yı tercih ediyor. Bu çalışma, her ülkede her ay Google’ın Anahtar Kelime Planlayıcısı’nda ortalama arama sayısına bakılarak çıkarılmış. Amerika, Kanada, Rusya, Brezilya, Çin, Meksika ve Hindistan’da yaşayan insanlar için İtalya, tercihte açık ara kazanan bir ülke olmuş. Muhteşem mutfağı, iç geçirten kırsal kesimi, tarihi şehirleri, şarapları ve insanı rahatlatan çizgisi ile İtalya’ya akın etmemek mümkün değil. Akın akın turistin ziyaret ettiği İtalya, yapılacak düzenlemeler ile umarız daha nice seneler, misafirlerini mutlu etmeyi başarabilir.