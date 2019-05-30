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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Roma'nın 'cellat' tepesi! Türkiye'de bulundu...
Seyahat
İHA
30.05.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Roma'nın 'cellat' tepesi! Türkiye'de bulundu...

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, orta çağda mahkumların infaz edildiği yer olarak tabir edilen 'Azar Kaya' bulundu.

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan 'Azar Kaya'nın bin 500 yıl önce bölgede yaşayan Doğu Romalıların mahkumları infaz ettiği yer olarak ifade ediliyor.

Romanın cellat tepesi Türkiyede bulundu...



Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yasalara aykırı olarak suç işleyen mahkumların bölgeye hakim bir tepe konumunda olan Azar Kaya bölgesine getirilerek infazı yapıldığı ve bu infazından tüm halk tarafından izlendiği öğrenildi.

Romanın cellat tepesi Türkiyede bulundu...



Orta çağ döneminde bin 500 yıl öncesinde Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yapılan infaz uygulama noktalarının tarih kitaplarında da yer alıyor. Kapadokya Bölgesinde bulunan ve Doğu Roma döneminde mahkumların infaz edildiği alanın turizme kazandırılması bekleniyor.

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