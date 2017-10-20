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Roma İmparatorluğu'nun 2000 yıl önceki altın madeni

Tüm Roma İmparatorluğu boyunca gerek özel kazım teknikleri gerekse bünyesinde bulundurduğu maden miktarıyla en önemli altın madeni konumunda bulunan İspanyanın Las Medulas bölgesi, şuanda bile etkileyici manzarası ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

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İspanya'nın Kastilya ve Leon eyaletinin León ilinin El Bierzo bölgesindeki Ponferrada kasabası yakınlarında bulunan tarihi maden sitesi, Roma döneminde ''ruina montium'' denilen su kullanılarak yapılan madencilik ile kazıldı.

Roma İmparatorluğunun 2000 yıl önceki altın madeni

Bu yöntem sebebiyle günümüzde farklı bir coğrafik yapıya kavuşan bu binlerce yıllık maden sahasından İspanya şimdi turizmden para kazanıyor.

Roma İmparatorluğunun 2000 yıl önceki altın madeni

Su kullanılarak yapılan madencilik ise şöyleydi: Dağın içine bir insanın geçebileceği şekilde kazmalar ile bir tünel kazılıyordu.

Roma İmparatorluğunun 2000 yıl önceki altın madeni

Daha sonra bir havuzda toplanan su, kanallar vasıtasıyla tazyikli olarak bu tünellere veriliyordu. Tazyik dolayısıyla su tüneli açıyor ve tünel bir başka uçtan patlıyordu.

Roma İmparatorluğunun 2000 yıl önceki altın madeni

Ortaya çıkan toprak üzerinde yapılan ince çalışmayla da altınlar ayrıştırılıyordu.

Roma İmparatorluğunun 2000 yıl önceki altın madeni

Roma İmparatorluğunun 2000 yıl önceki altın madeni

Kaynak: Hürriyet Haber

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Roma İmparatorluğu'nun 2000 yıl önceki altın madeni
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