Roma İmparatorluğu'nun 2000 yıl önceki altın madeni

İspanya'nın Kastilya ve Leon eyaletinin León ilinin El Bierzo bölgesindeki Ponferrada kasabası yakınlarında bulunan tarihi maden sitesi, Roma döneminde ''ruina montium'' denilen su kullanılarak yapılan madencilik ile kazıldı.





Bu yöntem sebebiyle günümüzde farklı bir coğrafik yapıya kavuşan bu binlerce yıllık maden sahasından İspanya şimdi turizmden para kazanıyor.







Su kullanılarak yapılan madencilik ise şöyleydi: Dağın içine bir insanın geçebileceği şekilde kazmalar ile bir tünel kazılıyordu.





Daha sonra bir havuzda toplanan su, kanallar vasıtasıyla tazyikli olarak bu tünellere veriliyordu. Tazyik dolayısıyla su tüneli açıyor ve tünel bir başka uçtan patlıyordu.





Ortaya çıkan toprak üzerinde yapılan ince çalışmayla da altınlar ayrıştırılıyordu.









