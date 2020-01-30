Rizeli genç 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacına kulübe yaptı

Rize'nin Güneysu ilçesinde 8 metrelik kiraz ağacına yapılan kulübe görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin Küçükcami Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Kar, babasının "Tehlikeli olur, yapma" uyarısına rağmen, kiraz ağacının üzerine ahşap kulübe yaptı. Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesindeki yaşlı kiraz ağacının çürümeye başlaması nedeniyle babası Ömer Kar'ın kendisinden kesmesini istediğini belirtti. Babasına ağacın üzerine kulübe yapma hayalini anlatınca karşı çıktığını ifade eden Kar, şunları söyledi:

"Babam 'Tehlikeli olur yapma' uyarısında bulundu. İlk başta ağacı çürük yerlerini yukarıdan aşağı doğru kesmeye başladım. Sağlam yere geldikten sonra hayalimi gerçekleştirmek istedim. Önce kalas vurmaya başladım. Sonra arkadaşlarla birlikte üzerini kapattık, çatı koyduk ve ev ortaya çıktı. Küçüklükten gelen bir hayaldi. Daha öncede basit bir tane yapmıştım." Kiraz ağacına yaptığı kulübenin yerden 8 metre yüksekte olduğunu vurgulayan Kar, "Boş kaldığım zamanlarda yapmaya çalıştım. Yaklaşık 1,5 ay sürdü. Arkadaşlarla burada akşamları sohbet ediyoruz, çay demliyoruz. Her akşam birkaç kişi buraya geliyor." diye konuştu.

"Sallandığı için korkanlar çok oluyor"



Babasının kulübenin yüksekte olması nedeniyle endişelendiğini aktaran Kar, "Babam, benden daha ziyade arkadaşlarımdan biri gelince yüksekten düşerse vebali olduğu için çok korktu ama yendi korkusunu. Bizim, evi bu kadar sağlam yapacağımızı tahmin etmiyordu. Uzaktan gördü, henüz gelmedi. Geldiği zaman notunu verecek." şeklinde konuştu. Manzarası nedeniyle ağaç kulübedeki sohbetin çok daha farklı olduğunu dile getiren Kar, "Bazı arkadaşlar çıkmaya korkuyor. Korkularını yenenleri çıkarıyoruz. Bazıları aşağıdan izliyor. Yardım ederek çıkardıklarımız oluyor. Sallandığı için korkanlar çok oluyor." ifadelerini kullandı. Kar, yapımında yardım gördüklerini ve 8 metrekare genişliğindeki "ağaçkondu" için para harcamadıklarını vurgulayarak, ağaç eve Çaykur Rizespor taraftar grubu olan Meşemiçalar'dan etkilenerek "Meşemiça Seyir Terası" adını verdiklerini söyledi.

"Yıllardır süren hayaliydi"



Kulübenin yapımına yardım eden Erkan Bostan, lise yıllarından itibaren arkadaş olduklarını kaydederek, "Yıllardır süren hayaliydi. Bu konuda sohbetlerimiz vardı. İlk etapta babasından izin alamıyordu. Ömer amcamızı da ikna etti ve yaptı. Çok arkadaşımızın evin yapımında emeği oldu, biz onun düşüncesini yardımlarımız ile gerçeğe çevirdik." dedi. Osman Güler ise kulübenin buluşma noktasına dönüştüğünü, bazı arkadaşlarının rüzgardan sallanması nedeniyle korktuğunu ancak buraya çıktıktan sonra manzaranın ve arkadaşlık ortamının her şeyi unutturduğunu anlattı.