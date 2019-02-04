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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.02.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Rize'de 'lazboard'lu kayak keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

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Rize'nin İkizdere ilçesinde Meşeköy muhtarlığınca 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği'ne, yerli ve yabancı yaklaşık 1500 kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yörede ‘petranboard’ ya da ‘lazboard adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yaparak tahtaya alışmaya çalışanlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Meşeköy sakinlerinin de katıldığı şenlikte, ‘lazboard’ ile kayak yapmaya çalışanlardan bazıları düştü.

Rizede lazboardlu kayak keyfi

Horon oynayarak karın tadını çıkardılar

Yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler, horon oynayarak karın tadını çıkardı. Şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon, şambrel ve poşetlerle kaymaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olası kazalara karşı tedbir aldığı şenlikte, katılımcılara etli pilav dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara ÇAYKUR tarafından çay ikram edildi. 

"Yöredeki insanlar yaklaşık yüzme tahtasıyla 200 yıldır kayıyor"

İkizdere Kaymakamı Hasan Kösoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel yerinin Karadeniz, Rize'nin en güzel yerinin de İkizdere Vadisi olduğunu söyledi. Petran Yaylası'nın çok güzel ve kayak yapmaya uygun olduğunu belirten Kösoğlu, şunları kaydetti:

Rizede lazboardlu kayak keyfi

"Yöredeki insanlar yaklaşık 150-200 yıldır yüzme tahtasıyla kayıyorlar. Bu bölgenin yaşlısı, genci, kadını ve erkeği yüzme tahtası ile çok güzel kayıyorlar. Amacımız buradaki güzellikleri herkese yaşatmak ve göstermek. Petran'ı ve İkizdere Vadisi'ni kayakseverlere tanıtmak ve duyurmak. Çok güzel bir katılım oldu. İnşallah burası Rize'nin gözbebeği olur."

"Alışınca kolay oluyor" 

Mücella Tekke de ilk defa kaydıklarını söyleyerek, "Alışınca kolay oluyor. Kayarken elimizdeki sopalarla destek alarak fren yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Rizede lazboardlu kayak keyfi

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