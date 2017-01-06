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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıla UÇAN Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg
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Seyahat
Sıla UÇAN
06.01.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg

Fransa’da yılbaşı denildi mi akla ilk gelen yer, İsviçre ve Almanya sınırında yer alan Strasbourg...Tam da şu sıralar ziyaret edilecek çok özel yerlerden biri. Hem güzel hem de romantik... İşte size Strasbourg yılbaşı rehberi...

Kasım ayının sonlarından itibaren şehrin her köşesinde yeni yıl ruhunu hissedebilirsiniz. 1570 yılından beri var olan, tarihi adıyla ‘Christkindelmärik’ olan Avrupa’nın en büyük ve en eski Noel Pazarı’nı görmek için her yıl binlerce turist Strasbourg’a akın ediyor. Şehrin önemli meydanlarında biri olan Gutenberg’e geldiğinizde ışıklı ‘Avrupa’nın en büyük Noel Pazarına Hoş geldiniz’ yazısı sizi karşılar. Başta kafeler, mağazalar ve marketler olmak üzere bütün şehir ışıl ışıldır.

Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg

Şehir merkezi araç trafiğine kapalıdır. Bu sayede her yeri yürüyerek gezebilirsiniz. Yapmanız gerekenler arasında ilk sırayı ‘Place Gutenberg’ ile ‘Place Kleber’ arasını yürümek ve Place Kleber’e kurulan, üzeri ışıl ışıl, rengârenk süslerle donatılmış devasa çam ağacını görmek olmalıdır. Strasbourg’da hemen hemen bütün meydanlarda ayrı bir Noel pazarı kuruluyor. Port de l’hopital, Broglie, Petite France, Kleber ve Gutenberg Meydanlarında kurulanlar bunlardan sadece birkaçı. İçinizi ısıtacak ahşap kulübeler arasında gezerken el işi hediyelik eşyalar, Noel süsleri ya da oyuncaklar satın alabilir, küçük Noel bisküvileri olan ‘Breedele’in ya da baharatlı ekmek diyebileceğimiz ‘Pain d’epicies’in tadına bakabilir, tatlı bir mola verebilirsiniz.

Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg

Biraz daha gurme bir Noel gezisi istiyorsanız Petite France’ a mutlaka uğramalısınız. Burada birçok farklı noktada yapılan, dev kazanlarda kaynatılan sıcak şarap tadımlarına katılabilir, kendinizi Alsace şaraplarının tadına ve sıcak şarap kokan sokakların büyüsüne kaptırabilirsiniz. Ayrıca bu tadımlar esnasında incecik hamur üzerine yerleştirilen peynirler, sebzeler ya da şarküteri ürünleri ile hazırlanan çeşit çeşit ‘Tart Flambee’leri de tatmadan dönmemelisiniz.  

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Dünyadaki en ilginç yılbaşı gelenekleri
Dünyadaki en ilginç yılbaşı gelenekleri



Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg

Noel pazarları ve ışıklı caddelerin haricinde, Strasbourg’da yeni yıla özel bir çok etkinlik düzenleniyor.

Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg

Sergiler, konserler, çocuklara özel atölyeler bunlardan sadece bir kaçı. Sokak çalgıcılarının şahane melodilerinin yankılandığı caddeleri, geyik etinden ördek etine birbirinden lezzetli yemekleri olan Petite France’daki tarihi restoranları ve tabi ki Noel Pazarları ile ünlü Strasbourg yeni yılı ailecek kutlamak için en güzel yerlerden bir tanesi. 

www.ucanmutfak.com

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
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