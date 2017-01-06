Renkli ve eğlenceli yılbaşı kenti: Strasbourg
Fransa’da yılbaşı denildi mi akla ilk gelen yer, İsviçre ve Almanya sınırında yer alan Strasbourg...Tam da şu sıralar ziyaret edilecek çok özel yerlerden biri. Hem güzel hem de romantik... İşte size Strasbourg yılbaşı rehberi...
Kasım ayının sonlarından itibaren şehrin her köşesinde yeni yıl ruhunu hissedebilirsiniz. 1570 yılından beri var olan, tarihi adıyla ‘Christkindelmärik’ olan Avrupa’nın en büyük ve en eski Noel Pazarı’nı görmek için her yıl binlerce turist Strasbourg’a akın ediyor. Şehrin önemli meydanlarında biri olan Gutenberg’e geldiğinizde ışıklı ‘Avrupa’nın en büyük Noel Pazarına Hoş geldiniz’ yazısı sizi karşılar. Başta kafeler, mağazalar ve marketler olmak üzere bütün şehir ışıl ışıldır.
Şehir merkezi araç trafiğine kapalıdır. Bu sayede her yeri yürüyerek gezebilirsiniz. Yapmanız gerekenler arasında ilk sırayı ‘Place Gutenberg’ ile ‘Place Kleber’ arasını yürümek ve Place Kleber’e kurulan, üzeri ışıl ışıl, rengârenk süslerle donatılmış devasa çam ağacını görmek olmalıdır. Strasbourg’da hemen hemen bütün meydanlarda ayrı bir Noel pazarı kuruluyor. Port de l’hopital, Broglie, Petite France, Kleber ve Gutenberg Meydanlarında kurulanlar bunlardan sadece birkaçı. İçinizi ısıtacak ahşap kulübeler arasında gezerken el işi hediyelik eşyalar, Noel süsleri ya da oyuncaklar satın alabilir, küçük Noel bisküvileri olan ‘Breedele’in ya da baharatlı ekmek diyebileceğimiz ‘Pain d’epicies’in tadına bakabilir, tatlı bir mola verebilirsiniz.
Biraz daha gurme bir Noel gezisi istiyorsanız Petite France’ a mutlaka uğramalısınız. Burada birçok farklı noktada yapılan, dev kazanlarda kaynatılan sıcak şarap tadımlarına katılabilir, kendinizi Alsace şaraplarının tadına ve sıcak şarap kokan sokakların büyüsüne kaptırabilirsiniz. Ayrıca bu tadımlar esnasında incecik hamur üzerine yerleştirilen peynirler, sebzeler ya da şarküteri ürünleri ile hazırlanan çeşit çeşit ‘Tart Flambee’leri de tatmadan dönmemelisiniz.
Noel pazarları ve ışıklı caddelerin haricinde, Strasbourg’da yeni yıla özel bir çok etkinlik düzenleniyor.
Sergiler, konserler, çocuklara özel atölyeler bunlardan sadece bir kaçı. Sokak çalgıcılarının şahane melodilerinin yankılandığı caddeleri, geyik etinden ördek etine birbirinden lezzetli yemekleri olan Petite France’daki tarihi restoranları ve tabi ki Noel Pazarları ile ünlü Strasbourg yeni yılı ailecek kutlamak için en güzel yerlerden bir tanesi.
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