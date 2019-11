Renkli, lezzetli ve eğlenceli bir alışveriş

Yüzyıllar öncesi ve sonrası: Prag

Dar sokaklarda yürürken kendinizi ortaçağda hissetmeye başlamanız an meselesi. Günümüze dönmenizi sağlayan ise eski şehirde meydana ulaştığınızda karşılaşacağınız ışıl ışıl manzara. Sekiz kulenin ortasında kalan bu meydanda yer alan Noel tezgâhlarını ve süslü ağaçları etraftaki kafelerden birine oturarak doyasıya izleyin. Alışveriş yapmak isterseniz Bohemya kristallerinin ve Prag’ın meşhur kuklalarının da aralarında bulunduğu çok sayıda el sanatları örneği tezgâhlarda alıcılarını bekliyor. Eski şehir meydanının dışında Wenceslaus Meydanı’nda da bir Noel pazarı kuruluyor. Burası daha çok yeme-içme ağırlıklı hizmet veriyor. Noel tatili başladıktan sonra sokaklarda ‘sazan’ satıldığını görürseniz şaşırmayın çünkü bu Çeklerin geleneksel Noel yemeği.

Avrupa’nın en eskisi: Strazburg

Strazburg, 1570’ten bu yana kurulan Avrupa’nın en eski ve en büyük Noel pazarlarından birine sahip. ‘Christkindelsmärik’ adı verilen pazarın ışıltısı 29 Kasım’da başlayıp 31 Aralık’a dek sürüyor. Yüzyıllardır gelenek olarak sürdürülen pazar, günümüzdeki formatını 1990’larda kazanmış. Sanki bir çizgi filmden ya da hikâye kitabından fırlamış gibi her yer; başınızı nereye çevirseniz size doğru dalga dalga yayılan bir pozitif enerji var. Mağazaların vitrinleri de içleri de süsleme yarışına girmiş sanki; üstelik içlerinde sıradışı tarzlarıyla dikkat çekenler hiç de az değil. Şehrin merkezindeki 11 değişik noktada kurulan alışveriş zincirindeki favorim, Rue des Orfèvres. Place de la Cathedrale, Place Broglie, Place d’Austerlitz ve Place Gutenberg’de bulunan pazarlar ise mutlaka görülmesi gerekenler listemde.

Yeni yıla ortaçağda girin: Brüksel

Ortaçağın görkemli yapılarının Noel ışıltısıyla buluşmasına tanık olmak için Brüksel’in yolunu tutabilirsiniz. Şehrin merkezi konumundaki 15. yüzyıldan kalma Grand Place, Noel alışverişinin merkezi. ‘Le Marché de Noël’ adı verilen pazar, meydan ile Ste-Catherine arasındaki iki kilometrelik güzergâh üzerinde yer alıyor. Yüzlerce küçük kulübede satılan eşyalara, devasa bir Noel ağacı da tüm güzelliğiyle eşlik ediyor. Pazarın tadını çıkardıktan sonra ara sokakları keşfe çıkmayı ihmal etmeyin. Meşhur çikolatalardan almadan dönmek de olmaz. Birçok dükkân Noel Baba formunda çikolatalar üretiyor. Klaasjest adını verdikleri çikolatalı kek ile zencefilli Speculoos ekmeğini de mutlaka tadın.

Işıklarla süslü romantizm: Paris

Sabahtan akşama kadar süren Noel coşkusu Paris’in birçok yerinde karşınıza çıkıyor. Concorde Meydanı’ndan Zafer Takı’na uzanan caddenin üzerinde sevimli kulübeler yan yana diziliyor. Hem bir şeyler atıştırmak hem de tezgâhlar arasında gezinmek için ideal. Görecekleriniz arasında yok yok; peynirden oyuncağa, atkıdan çikolataya kadar ne ararsanız bulabilirsiniz. En keyiflisi de adımlarınıza eşlik eden Noel şarkılarını duymak. Paris’in gökdelen bölgesi La Defense’ta çok büyük bir Noel pazarı kuruluyor. 200’den fazla küçük kulübede, onlarca yeme-içme alternatifi ya da Noel hediyelikleri satışa sunuluyor. Gündüzü renkli ama elbette akşam karanlığı çöküp ışıklar ortaya çıkınca daha da çekici bir hale bürünüyor.

Küçük Noel köylerinin büyüsü: Viyana

Viyanalılar, Noel’den bir ay önce hafta sonları geçici pazarlar kurarak coşkuyu başlatıyor. Üstelik tasarım ürünler sayesinde orijinal hediyeler bulmanız mümkün. Design Center Stilwerk ve WeihnachtsQuartier pazarlarında; aksesuarlar, el yapımı seramikler, tekstil ürünleri gibi birçok çeşit var. Şehrin tarihi dokusuyla öne çıkan birbirinden güzel meydanları da Noel ışıltısını her yana yayıyor. Belediye Sarayı önündeki meydanda yaklaşık 150 standın olduğu Wiener Christkindlmarkt var. Sokakların romantik havasıyla Spittelberg pazarı çok hoş. Küçük Noel köyleri olarak kurgulanan ve tarihi binaların dokusuyla birleşince büyülü bir hava oluşturan pazarlar için Schönbrunn Sarayı önüne, Belvedere’ye ve Maria-Theresien-Platz’a uğrayın.

Noel’e tapas arası: Madrid

Madrid’de Noel’in merkezi Plaza Mayor. Eskiden boğa güreşleri ve engizisyon infazları için kullanılan meydanın şimdilerde büründüğü ışıltı tam bir ironi. Şehrin farklı noktalarında da Noel pazarları kuruluyor ama en büyüğü ve en gözdesi bu meydanda açılanı. El sanatlarından renkli Noel süslerine uzanan geniş bir hediyelik yelpazesi var. Dolaşmaktan yorulduğunuzda etraftaki tapas barlardan birine gidip lezzetli alternatifler arasından seçim yapabilirsiniz. Meydanın yakınında yer alan Puerta del Sol de Noel coşkusunu en çok yansıtan yerler arasında. Üstelik burada ülkenin sıfır noktasını yani mesafelerin ölçülmesini sağlayan kilometre taşını ve kentin sembolü olan ayı heykelini de görebilirsiniz.

Işıklar altında Akdeniz esintisi: Napoli

İtalya’da görebileceğiniz en ilginç Noel pazarı da bu kentte. Rotanızı; Via Luca Giordano, Via Merliani, Via Scarlatti, Via San Gregorio Armeno, Via Donizetti olarak çizebilirsiniz. Karşınıza ayaküstü atıştırmalıklar çıkacak ama sabredip dünyanın en eski pizza restoranı Brandi’ye kadar yürüyün derim. Pizzanın ortaya çıktığı şehre gelip doğduğu yerde tatmadan olmaz. Restoranın 1780 yılından bu yana açık olduğunu da aklınızın bir köşesine yazın. Kral 1.Umberto’nun eşi Margherita için özel tasarlanan ve İtalyan bayrağı renklerini domates, mozzarella ve fesleğenden alan pizzaları en klasik olanı. Margarita pizzayı en güzel yapan yerler ise Da Michele ve Di Matteo.

Gecenin ve ışıkların en çok yakıştığı kent: Budapeşte

Bazı şehirlerin gecesi ayrı bir güzeldir; Budapeşte de onlardan biri. Gece büründüğü ışıltıya bir de Noel süslemelerini ekleyince ortaya harika bir manzara çıkıyor. Özellikle Tuna Nehri’nin üzerindeki köprülerden kentin rengârenk ışıklarını izlemek çok keyifli. Vörösmarty tér’de kurulan Noel pazarında, yerel lezzetler ve yerel müzikler eşliğinde alışveriş yapabilirsiniz. Avrupa’daki geleneğe uygun olarak küçük kulübelerin içine kurulan stantlar var. Pest bölgesinde kurulan pazar da oldukça renkli; el işlemesi örtüler, ahşap işçiliğinin örnekleri, porselen mutfak eşyaları ya da dekorasyon objeleri gibi birçok şey bulabilirsiniz.