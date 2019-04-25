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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arjantin'in renkli güzelliği: La Boca
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.04.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Arjantin'in renkli güzelliği: La Boca

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te renkli evleriyle bilinen La Boca Mahallesi, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

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La Boca Mahallesi, renkli evleri, süslü duvarları, ünlülerin heykelleri ve Boca Juniors futbol takımına ev sahipliğiyle ünlü. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in en renkli mahallesi olarak öne çıkıyor. Başkentin güneyinde, Matanza-Riachuelo Nehri'nin Rio de la Plata Nehri'ne açıldığı ağızda bulunması nedeniyle mahalle ismini, İspanyolca "ağız" anlamına gelen "boca" kelimesinden alıyor. Yaklaşık 3,5 kilometrekare üzerine kurulu La Boca Mahallesi, 50 bin civarında nüfusa sahip.

Arjantinin renkli güzelliği: La Boca


Birçok ev hediyelik eşya dükkanına dönüştürüldü
Mahalle, 19. yüzyılın sonlarından itibaren çoğunluğunu İtalyanların oluşturduğu göçmenleri kabul etmeye başladı. O dönemde, mahallede İtalya'nın Cenova şehrinden göç eden çok kişi bulunduğundan mahalle sakinleri, İtalyanca Cenovalı anlamına gelen "Zeneizi" kelimesinin hatalı telaffuzuyla oluşan "Xeneizes" olarak biliniyordu.

Arjantinin renkli güzelliği: La Boca


Göçmenlerin, atık çinko levhalardan içinde birden fazla ailenin yaşadığı "conventillos" isimli evler inşa edip, liman atölyelerinde artan boyalarla da bu evleri boyamasıyla mahalle çeşitli renklere büründü. Günümüzde, La Boca Mahallesi'nin bazı bölgelerinde renkli ev kültürü devam ederken, birçok conventillos da hediyelik eşya dükkanına dönüştürülmüş durumda.

Renkli mahallenin ünlü sokağı Caminito
Buenos Aires'in ünlü, en renkli ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Caminito Sokağı da mahallede bulunuyor. Matanza-Riachuelo Nehri yakınındaki Caminito, uzun süre bakımsız kaldıktan sonra 1950'de aralarında ressamların da olduğu bir grup tarafından restore edilerek halkın kullanımına sunuldu.

Arjantinin renkli güzelliği: La Boca

Şair Gabino Coria Penaloza'nın yazdığı "Caminito" şiirini Tango'nun önde gelen isimlerinden Carlos Gardel'in seslendirmesiyle sokak Tango ile anılmaya başladı. Bugün, Caminito'ya gelen birçok turist civardaki Tango dansçılarının belirli ücret karşılığı sunduğu kostümlerle fotoğraf çektiriyor. Restoranlarda sunulan tango gösterisinin tadını çıkarıyor. 1959'da bölge ressamlarının eserlerini sergilediği açık hava müzesi olan Caminito'da bugün pek çok duvar resmi ve Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Maradona'dan, Katolik dünyasının Arjantinli ruhani lideri Papa Franciscus'a kadar birçok kişinin heykeli bulunuyor.

Arjantinin renkli güzelliği: La Boca


Mahallenin takımı Boca Juniors
La Boca Mahallesi, ismini verdiği, dünyaca tanınan Boca Juniors futbol takımının "La Bombonera" ismiyle bilinen Alberto J. Armando Stadı'na da ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca taraftarı olan sarı-lacivertli takımın stadyumundaki Boca Tutkusu Müzesi'nde, Boca Juniors'ın kazandığı kupalar, eski futbolcusu Maradona'nın kullandığı formalar ve Maradona'nın tablolarının yanı sıra takımın tarihine dair eşyalar sergileniyor. La Bombonera'nın çevresinde de Boca Juniors renkleriyle boyanmış hediyelik eşya dükkanları ve kafeler ziyaretçileri karşılıyor.

 

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