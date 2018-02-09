Renklerin içinde: HOLİ FESTİVALİ

Holi dünyanın en eski festivallerinden biri. Günümüzde sadece Hintliler tarafından değil; Asya ülkeleri dışındaki ülkelerde de oldukça popülerlik kazanmış durumda. Ama gerçek Holi deneyimi için doğru adres elbette Hindistan... Katılımcılar rengârenk boyaları önce yüzlerine sürüyor, sonra birbirlerine atıyor ve bu renk cümbüşü bütün şehre, bütün yaş gruplarına yayılıyor. Geleneksel su savaşı da festivalin bir parçası. Elbette suların renkli olması gibi temel bir fark var.
Özellikle festivalin ikinci gününe dünyanın her yerinden pek çok insan katılmakta. Festivalin bu yılki tarihi 1-2 Mart. Kutlamalar Kuzey Hindistan’da daha coşkulu... Güneydeki çoğu bölgede kutlanmıyor. Delhi, Jaipur, Varanasi, Mumbai kutlamaların özellikle ünlü olduğu şehirler.
Holi’de kullanılan her rengin bir anlamı var. Kırmızı masumiyet, sarı dindarlık, mavi sakinlik ve ağırbaşlılık, yeşil canlılık anlamına geliyor. Ancak birbirinize boya atarken buna o kadar da takılmanıza gerek yok. Bu arada hatırlatalım sizi boyamaya kalkanlara sakın sert davranmayın. Çünkü Holi’de boyanmaya itiraz etmek biz de sizinle bayramlaşmaya kalkan insanla bayramlaşmamak kadar ayıp.
Festivalin tarihi, efsanelere ve mitolojilere dayanıyor
Hint mitolojisine göre kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu, ‘Hindu Tanrısı Brahma’ tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir. Zamanla küstah ve kibirli biri olmaya başlayan Hiranyakaşipu, herkesin sadece ona itaat etmesini ister. Bunun üzerine oğlu Prablah, babasına karşı çıkar ve ona itaat etmeyi reddeder. Hiranyakaşipu birçok defa oğlu Prablah’ı öldürmeye çalışır ama her seferinde diğer tanrı Vishnu, Prablah’ı kurtarır. En sonunda Hiranyakaşipu, onu kız kardeşinin kucağında uyurken yakmayı planlar. Ancak kız kardeşi Holika’nın üzerindeki şal ateşte yanmamaktadır. Holika, kendi hayatını tehlikeye atıp kardeşi Prablah’ı kurtarmak için şalını üzerinden çıkarıp ona verir. Prablah kurtulur fakat Holika orada ölür. Hindu tanrısı Vishnu bunun üzerine Hiranyakaşipu’yu öldürerek yerine oğlunu getirir. Holi Festivali, adını Holika’dan almakta ve iyinin kötüye karşı zaferini de kutlamaktadır.
Geleneksel olarak beyaz veya açık renkli kıyafetler tercih edilir. Festival boyunca nasıl olsa renklenecekler. Tam da bu sebepten eski giysileri seçmenizi öneririz. Büyük ihtimalle tekrar giyme şansınız olmayacak. Aynı şekilde deri ayakkabılardan kaçınmak, mümkünse flip flop, sandalet türü şeyler tercih etmek ve güneş gözlüğü ile gözleri korumaya almak mantıklı.
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