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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Renklerin içinde: HOLİ FESTİVALİ

Havaların ısınması, çiçeklerin açması, bitki örtüsünün yeniden canlanması baharın gelişinin müjdecisi. Köklerini Hindu mitolojisinden alan Holi’de de amaç baharın gelişini ve yeniden doğuşu kutlamak. Dünyanın en renkli festivaline hoş geldiniz!

Hürriyet Haber
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Holi dünyanın en eski festivallerinden biri. Günümüzde sadece Hintliler tarafından değil; Asya ülkeleri dışındaki ülkelerde de oldukça popülerlik kazanmış durumda. Ama gerçek Holi deneyimi için doğru adres elbette Hindistan... Katılımcılar rengârenk boyaları önce yüzlerine sürüyor, sonra birbirlerine atıyor ve bu renk cümbüşü bütün şehre, bütün yaş gruplarına yayılıyor. Geleneksel su savaşı da festivalin bir parçası. Elbette suların renkli olması gibi temel bir fark var.

Renklerin içinde: HOLİ FESTİVALİ

Özellikle festivalin ikinci gününe dünyanın her yerinden pek çok insan katılmakta. Festivalin bu yılki tarihi 1-2 Mart. Kutlamalar Kuzey Hindistan’da daha coşkulu... Güneydeki çoğu bölgede kutlanmıyor. Delhi, Jaipur, Varanasi, Mumbai kutlamaların özellikle ünlü olduğu şehirler.

Renklerin içinde: HOLİ FESTİVALİ

Holi’de kullanılan her rengin bir anlamı var. Kırmızı masumiyet, sarı dindarlık, mavi sakinlik ve ağırbaşlılık, yeşil canlılık anlamına geliyor. Ancak birbirinize boya atarken buna o kadar da takılmanıza gerek yok. Bu arada hatırlatalım sizi boyamaya kalkanlara sakın sert davranmayın. Çünkü Holi’de boyanmaya itiraz etmek biz de sizinle bayramlaşmaya kalkan insanla bayramlaşmamak kadar ayıp.

Festivalin tarihi, efsanelere ve mitolojilere dayanıyor

Hint mitolojisine göre kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu, ‘Hindu Tanrısı Brahma’ tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir. Zamanla küstah ve kibirli biri olmaya başlayan Hiranyakaşipu, herkesin sadece ona itaat etmesini ister. Bunun üzerine oğlu Prablah, babasına karşı çıkar ve ona itaat etmeyi reddeder. Hiranyakaşipu birçok defa oğlu Prablah’ı öldürmeye çalışır ama her seferinde diğer tanrı Vishnu, Prablah’ı kurtarır. En sonunda Hiranyakaşipu, onu kız kardeşinin kucağında uyurken yakmayı planlar. Ancak kız kardeşi Holika’nın üzerindeki şal ateşte yanmamaktadır. Holika, kendi hayatını tehlikeye atıp kardeşi Prablah’ı kurtarmak için şalını üzerinden çıkarıp ona verir. Prablah kurtulur fakat Holika orada ölür. Hindu tanrısı Vishnu bunun üzerine Hiranyakaşipu’yu öldürerek yerine oğlunu getirir. Holi Festivali, adını Holika’dan almakta ve iyinin kötüye karşı zaferini de kutlamaktadır.

Renklerin içinde: HOLİ FESTİVALİ

Geleneksel olarak beyaz veya açık renkli kıyafetler tercih edilir. Festival boyunca nasıl olsa renklenecekler. Tam da bu sebepten eski giysileri seçmenizi öneririz. Büyük ihtimalle tekrar giyme şansınız olmayacak. Aynı şekilde deri ayakkabılardan kaçınmak, mümkünse flip flop, sandalet türü şeyler tercih etmek ve güneş gözlüğü ile gözleri korumaya almak mantıklı.

Kaynak:

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