Dünyanın en ilginç kelebek müzeleri

Kelebekleri ne kadar tanıyoruz? Aslında kelebekler ömürlerinin büyük bir kısmını tırtıl olarak geçiriyor. bazı türler belki bir haftalık ömre sahip olabilir, ancak kelebeklerin çoğu bazen bir ay bazen de bir sene kadar yaşayabiliyor. Bitkilerin üzerinde yaşam süren, sürünen bu canlılar bir süre sonra rengarenk kanatlara sahip olan kelebeğe dönüşüveriyor.

Tropikal Kelebekleri ile: Florida Museum

Florida Müzesi, dünyanın her yerinde serbest bir şekilde uçan kelebeklere ev sahipliği yapıyor. Tropik ağaçlarla kaplı olan alanda, şelale ve yürüyüş parkurları var. Rengarenk çiçekler de tıpkı kelebekler gibi. Giriş ücreti: yetişkinler 13 Dolar (45 TL), 3-17 yaş arası 6 Dolar (21 TL), 0-2 yaş ücretsiz, öğrenci 11 Dolar (38 TL) ve engelliler 11 Dolar (38 TL) olarak ayarlanmıştır.

Kelebeklerin tırtıl, koza, yumurta ve kelebek olma aşamalarını canlı görebilirsiniz. Müzeyi gezdiren rehber aynı zamanda bilgi de verdiği için, kelebeklerin bilinmeyen yönlerini keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Müzeye getirilen kelebek çeşitleri, dünyada bulunan kelebek çiftliklerinde yetiştirildikten sonra buraya gönderiliyormuş.





Bu doğal ortam tam 6,400 metrekarelik bir alanda kurulu. Sergilenen kelebekler genellikle iki ile beş hafta arasında yaşamlarını sürdürüyorlarmış. Tropikal kelebekler, ortamın ısısı 60 dereceye ulaştığı zaman uçmaya başlıyor. Bir kere ziyaret ettikten sonra, "Bir daha ziyaret etmem, bir kez gördüm." diye düşünmeyin. Çünkü burada bir dönüşüm söz konusu. Kelebekler gibi çiçekler de sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçiyor. O yüzden her ziyaretinizde benzersiz şeyleri keşfedebilirsiniz.

Kelebeklerin Seradaki Evi: Viyana Butterfly House (Kelebek Evi)

Viyana Opera Binası yakınlarında bulunan Kelebek Evi, çok daha farklı türleri sergiliyor. Saat 10.00 ile 17.00 arası açık olan Kelebek Evi'ne giriş ücreti 6 Euro. (25 TL) Binanın mimarlığı, Friedrich von Schmidt'e ait. Neo-gotik tarzları görebileceğiniz bina, 1872-1883 yılları arasında inşa edilmiş. Tam bir yapay cennet... Şehrin tam ortasında sera gibi yapılan yapı, yağmur ormanlarını andıran bir havaya sahip.

Bileti alıp içeri girdiğiniz zaman, karşınıza kelebekler hakkında bilgi veren ve çeşitlerinden bahseden bir pano çıkacak. Ne yazık ki, artık doğa da çok da karşılaşamadığımız canlılar hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. İçerideki kelebeklerin çeşitleri sürekli değişiyor. Mevsim de buna etken tabii. Canlıların doğal yaşam alanına sahip olabilmesi için, o sıcaklığı elde etmede seralardan faydalanılmış. Bu yüzden içerideki nem sizi biraz rahatsız edebilir. Ama o kelebeklerle iç içe olmak, omzunuza konduğunu hissetmek ve onları çok daha yakından görmek mutluluk verici. Ortam yalnızca doğadan oluşmuyor. Bir de bitkilerin arasına heykeller yerleştirilmiş.

İngiltere/Londra: Doğa Tarihi Müzesi

Londra'nın kozmopolit ve hareketli yaşamının dışında, kendinizi huzurlu hissedebileceğiniz doğal yaşam alanlarını daha önce hiç ziyaret etmediyseniz mutlaka buraya gidin. Londra Doğa Tarihi Müzesi, Exhibition Road üzerinde bulunuyor. Onun dışında iki büyük müze de bu rotada. Tanımlama ve koruma alanında birbiriden farklı anatomiye sahip, pek çok canlı burada bulunuyor. Dinozor iskeletleri, su altı canlıları ve doğaya dair her şeyi görebilirsiniz.

Tropik kelebeklerin bulunduğu canlı müzede, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika'dan renkli yüzlerce tür kelebek var. Tavana kadar uzayan bitkilerin arasında yaşamlarını sürdüren bu mucizevi canlıların büyüleyici olgunluklarını keşfetmek harika. Yeşillikler arasında gizlenen tırtılları aramak, farklı yaşam boyutlarını incelemek, kelebeklerin nektar üzerinde beslenmesini görmek ve onları gözlemlemek size de iyi gelebilir. 4 yaşından küçük çocuklar için burası ücretsiz. Anne, baba ve 1 çocuk olacak şekilde aile için 20 Dolar (70 TL), kişi başı ise 6 Dolar (21 TL) olarak ücretlendirilmiş.





Amerika Doğa Tarihi Müzesinde Kelebeklerin Dönüşümü

Müze, Central Park yakınlarında bulunuyor. Siz de müzeleri ziyaret etmeyi seviyorsanız, dünyanın en ünlü ve en büyük müzesine mutlaka gidin. Binanın birbirine bağlı tam 27 bloğu var. Yani, bu müzenin tamamını bir günde gezmek için sabah saatlerinde gitmelisiniz. Müze; 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık. Koleksiyonlar, bitkiler, fosiller, hayvanlar dışında burada mineralleri, kayaları, doğal taş ve meteoritleri de görebilirsiniz. Müzede toplam 225 bilim adamı görev yapıyor.

Yumurta şeklinde hayata başlayıp, vücut biçiminde pek çok değişim yaşayan kelebekler, Amerika Doğa Tarihi Müzesinde de sergileniyor. Yumurtadan çıkan kelebek larvası ya da tırtıl, besinlerle kilo alıyor ve sürekli gelişim gösteriyor. Farklı türlere göre inceleyebileceğiniz bu evreleri Amerika seyahatinize ekleyebilirsiniz. Bir kelebek ve güve arasındaki fark nedir? Kelebekler beş duyumuzdan herhangi bir tanesine sahip midir? Kelebekler nasıl iletişim kurar? Nasıl çoğalır? Kelebekler uyur mu? Kanatlarının renkli olmasını sağlayan şey nedir?





Müzede bütün bu sorulara cevap bulabileceksiniz. Yetişkin pek çok kelebek beş duyumuza da sahip olabiliyormuş. Duyu ve koku antenleri yetişkinlikte geliştiği için, bu duyularını o zaman daha çok kullanıyorlar. Dillerinde de tat tomurcukları bulunuyormuş. Böylece tüm bitkileri kendi damak zevklerine göre ayırt edebiliyorlar. Giriş biletleri; yetişkin 22 ABD Doları (78 TL), 2-12 yaş arası 12,50 ABD Doları (45 TL), öğrenci ise 17 ABD Doları (60 TL) olarak belirlenmiş.

İstanbul Kelebek Çiftliği ve Konya Kelebek Müzesi: Türkiye

Türkiye'de de ziyaret edebileceğiniz renkli müzeler de var. İstanbul'daki Kelebek Çiftliği, Beykoz'da yer alıyor. Onlara dokunup, yakından beslenmeleriniz izleyebileceğiniz çiftlikte, kendinizi dünyanın farklı bölgelerinde gibi hissedeceksiniz. Aslında doğal yaşamın devamlılığı için, kelebeklerin yaşamı çok önemli. Bu yüzden seralarda sergilenen kelebeklerin yaşamlarından endişe etmeyin. Çünkü onlar koruma altında olan ve sergilenmek adına özel olarak üretilen canlılar. Dünyanın dört bir yanından gelen kelebek yumurtaları, kendi yaşam alanları gibi ortamlarda korunuyor. Saat 10.00 ve 18.00 arasında ziyarete açık olan çiftlikte giriş ücretleri değişiyor. 15 yaş üzeri yetişkinler 25 TL, 3-14 yaş arası 22,50 TL, aile (2 çocuk+2 yetişkin) ise 80 TL olarak belirlenmiştir.

Konya'da açılan Kelebekler Vadisi Parkı'nda ise tropikal bahçede 4 bin kelebekler harika bir gezintiye çıkabilirsiniz. 20 bin bitki arasında dolaşan 17 farklı türde kelebek göreceksiniz. Açık alan dışında, bölgede bulunan müzede de kelebeklerin yaşam döngüsünü izleyebilirsiniz.





09.30 ve 18.30 saatleri arasında açık olan Kelebekler Vadisi Parkı'nda müze kart geçerli değil. Selçuklu ilçesinde yer alan bu harika alana giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu farklı olarak belirlenmiştir. Hafta içi yetişkin 7,5 TL, öğrenci 5 TL, hafta sonu yetişkin 10 TL, öğrenci 5 TL'dir. 0-6 yaş ise ücretsizdir

Fotoğraflar: commons wikimedia, tixbox, wien.info, dailymail, nycgo, renkikindileri, floridamuseum.