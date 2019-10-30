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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Raftingin yeni adresi Munzur Çayı
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.10.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Raftingin yeni adresi Munzur Çayı

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Tunceli'de, son iki yılda hayata geçirilen projelerle çevresi de güzel bir görünüme kavuşturulan Munzur Çayı, 4 mevsim raftingcilerin uğrak yerlerinden oluyor.

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Doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin önemli turistik kentlerinden olması amacıyla önemli yatırımlar yapılan Tunceli'nin muhteşem doğası ile göz kamaştıran Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Çayı, adrenalin tutkunu raftingcilerin yeni adresi oldu. Kentte, zengin su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Tunceli Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi ile Pertek ilçesinde Kano Eğitim Merkezi gibi sportif tesisler hizmete sunuldu.

Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) tarafından 2006 yılında başlatılan ve son birkaç yıl içinde Vali Sonel'in ciddi katkılarıyla yörede ivme kazanan rafting, kentin en önemli turizm lokomotiflerinden biri haline geldi. Coğrafi açıdan önemli güzellikleri barındıran ve bu nedenle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği kentte, adrenalin tutkunları rafting yapabilmek için bu spor açısından oldukça uygun olan ve şu sıralar sonbahar renkleri ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Munzur Çayı'nı tercih ediyor. Son iki yılda hayata geçirilen projelerle çevresi yerli ve yabancı turistlerin vakit geçirebileceği alanlar oluşturulup, güzel bir görünüme kavuşturulan ve sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen Munzur Vadisi'ndeki Munzur Çayı, bu spora uygun parkuru ile yılın 4 mevsimi rafting tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Raftingin yeni adresi Munzur Çayı

Tuncay Sonel: "Raftinge her türlü desteği verdik"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin marka değerine katkı vereceğine inandığı raftingin geliştirilmesi için her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Munzur'da geçen yıl yapılan R4 Rafting Türkiye Şampiyonası sonrası hedeflerini yükseğe taşıyarak bu yıl haziran ayında dünya şampiyonası düzenlediklerini anımsatan Sonel, "Tunceli'de rafting konusunda büyük aşamalar kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonu destekleriyle bu yıl haziran ayında Rafting Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık." dedi.

Arslan: "Tunceli'de raftingi önemli oranda marka haline getirdik"

MADOSK Başkanı Nazım Arslan da rafting sporunun tanıtılması için 13 yıldır çalıştıklarını ifade etti. Kentte daha önce görev yapan valiler ile mevcut vali Tuncay Sonel'in sağladığı desteklerle kentin turizm ve raftingle anılır duruma geldiğini aktaran Arslan, Munzur Çayı'nın 36 kilometrelik bölümünün aynı zamanda uluslararası rafting parkuru ilan edildiğini anlattı. Arslan, Tunceli'de rafting ve su sporları için 2018 ve 2019 yıllarının önemli dönüm noktası olduğunu, son yıllardaki yatırımlarla kentin su sporları altyapısının kalıcı hale getirildiğini vurguladı.

Munzur Çayı'nda yılın 12 ayında rafting yapabilecek imkana sahip olduklarını dile getiren Arslan, şunları söyledi: "Şu anda mevsim olarak sonbaharın ilk aylarındayız ve sezonumuz devam ediyor. Munzur'da rafting yapmak 4 mevsim çok güzel ama sonbaharda apayrı bir güzel. Munzur Çayı etrafında doğanın renkleri tamamen oturdu ve tam bir renk cümbüşü yaşıyoruz. Su alabildiğine berrak, doğa yeşil, sarı ve diğer bütün renklere bürünmüş durumda. Tunceli'de raftingi önemli oranda marka haline getirdik. Türkiye'nin en uzun rafting parkuruna sahibiz, 6 saat suda geçirdiğimiz turlarımız var. Türkiye'nin bütün nehirlerinde rafting yaptım fakat Munzur'u diğerlerinden farklı kılan benim şehrimin çayı olması değil, dünyada ender içilebilir su kaynaklarından olmasıdır. Rafting yaparken her yerden eğilip su içebiliyoruz. Türkiye'de hatta dünyada da çok az böyle nehirler kaldı."

 

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