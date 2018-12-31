Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı
Her yıl dünyanın pek çok yerindeki fotoğrafçıyı harekete geçiren, uçağa bindiren, trenle koşturan, çadırlarda yatıran efsanevi bir olay yaşanır Hindistan'ın Pushkar kentinde; Pushkar Deve Panayırı...
Pushkar Deve Panayırı, her yıl Karnik Purnima yani dolunay döneminde yapılıyor. 200 bin satıcı, 50 bin büyük baş hayvan (çoğunluğu deve) Pushkar kentinin hemen yanı başındaki çölde büyük bir pazar yeri oluştururlar ve şenlikli bir 14 gün yaşanır.
Bir yandan derme çatma bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda bayraklı geçiş töreni, deve güreşi, süslü deve yarışmaları da yapılır, ama bu büyük kalabalığın iki haftalık hayatı asıl büyük maceradır. Dünyanın birçok yerinden binlerce fotoğrafçı ne kadar ekipmanları varsa toparlar, yüzlerce milimetre uzunluğundaki objektiflerle kalabalığın içine dalarlar.
Pushkar, aynı ismi taşıyan kutsal gölün kıyısında yer alan bir Rajastan şehridir. Rajastan ise Hindistan’ın belki de en fotografik eyaletlerinden biridir. Renkli kıyafetleriyle kadınlar, sarıkları ve pala bıyıklarıyla erkekler, kutsal göl kıyısındaki ritüeller ile fotoğrafçılara sonsuz olanak sunar.
Pushkar, Hinduizm inanışında yer alan üç tanrıdan yaratıcı olan Brahma’nın üzerinde oturduğu lotus çiçeği anlamına gelir. Brahma yaratıcı tanrı olmasına rağmen, dünyadaki tek tapınağı da Pushkar’dadır.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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