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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı
Seyahat
Hürriyet Seyahat
31.12.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı

Her yıl dünyanın pek çok yerindeki fotoğrafçıyı harekete geçiren, uçağa bindiren, trenle koşturan, çadırlarda yatıran efsanevi bir olay yaşanır Hindistan'ın Pushkar kentinde; Pushkar Deve Panayırı...

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Pushkar Deve Panayırı, her yıl Karnik Purnima yani dolunay döneminde yapılıyor. 200 bin satıcı, 50 bin büyük baş hayvan (çoğunluğu deve) Pushkar kentinin hemen yanı başındaki çölde büyük bir pazar yeri oluştururlar ve şenlikli bir 14 gün yaşanır.

Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı

Bir yandan derme çatma bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda bayraklı geçiş töreni, deve güreşi, süslü deve yarışmaları da yapılır, ama bu büyük kalabalığın iki haftalık hayatı asıl büyük maceradır. Dünyanın birçok yerinden binlerce fotoğrafçı ne kadar ekipmanları varsa toparlar, yüzlerce milimetre uzunluğundaki objektiflerle kalabalığın içine dalarlar.

Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı

Pushkar, aynı ismi taşıyan kutsal gölün kıyısında yer alan bir Rajastan şehridir. Rajastan ise Hindistan’ın belki de en fotografik eyaletlerinden biridir. Renkli kıyafetleriyle kadınlar, sarıkları ve pala bıyıklarıyla erkekler, kutsal göl kıyısındaki ritüeller ile fotoğrafçılara sonsuz olanak sunar.

Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı

Pushkar, Hinduizm inanışında yer alan üç tanrıdan yaratıcı olan Brahma’nın üzerinde oturduğu lotus çiçeği anlamına gelir. Brahma yaratıcı tanrı olmasına rağmen, dünyadaki tek tapınağı da Pushkar’dadır.

Pushkar’da efsanevi Deve Panayırı

 Fotoğraflar: DepoPhotos

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