Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriPrıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da
GeriSeyahat Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da
Seyahat
Hürriyet Seyahat
21.06.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da

Deniz yolculuğunun dünyada en çok bilinen ismi Princess Cruise, 2020 yılından itibaren ana limanlarından biri olarak İstanbul’u belirledi. Türkiye’deki tüm satış haklarını Naviosa Seyahat’a devrederek ülkemizde Princess Cruise Türkiye olarak faaliyet gösterecek olan firmanın Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, 2020 hedeflerini açıkladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünyada en trend gemi rotalarını belirleyen, altı kıtaya birden yelken açarak 300 liman ve 150 farklı güzergah ile yolcularına tam anlamıyla ‘dünyayı gezme fırsatı sunan’ Princess Cruise, Türkiye yapılanmasını yeniledi. Türkiye satış haklarını Noviosa’ya emanet ederek ülkemizdeki operasyonunu yeniden canlandıran şirket, Princess Cruise Türkiye adıyla İstanbul’dan dünyaya açılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan ve ana limanlarından biri olan İstanbul’u tercih etme sebeplerini anlatan Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey, “Türk yemekleri, kültürü, tarihi, coğrafyasıyla birlikte turistik açıdan büyük bir öneme sahip. Bu ülkenin güzelliklerini daha çok limanda daha çok insanla paylaşmak istiyoruz. Dünyada bir çok lokasyon kendine has bir özelliği ve çekiciliği olsa bile yine de en çok merak edilen ve en trend destinasyonlardan biri Akdeniz. İstanbul’un tarihçesi ve kültür zenginliğinden dolayı Akdeniz’e gelmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul ve Türkiye’yi de liman olarak görmek istiyor” dedi.

Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da


“En büyük farklılığımız gemiye bindikten sonra anlaşılıyor çünkü birçok gemi şirketi gibi bizim de hizmetimiz çok üst düzeyde fakat biz dünyadaki en uluslararası gemi şirketiyiz” şeklinde sözlerine devam eden Trey Hickey, Princess Cruise’un farkının gemilerinde farklı ulusları ağırlarken yabancı hissetmemeleri sağlamak olduğunu söylüyor.

En trendy rotalar Uzak Doğu-Japonya, Karayipler ve Alaska…

Princess Cruise Türkiye Temsilcisi ve Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı, Princess’in en gözde destinasyonlarının egzotik yerler olduğunu, dünyada en çok merak edilen ülke olarak da Japonya’nın başı çektiğini ifade ediyor. Yaklaşık 25 yanaşılabilecek limana sahip olan ve farklı programların gerçekleştirebilmesine imkan sağlayan Japonya’yı ilgide, Karayipler ve Alaska takip ediyor… “Dünya çapında deniz seyahatlerinde tanınmış bir lider olarak, her yıl uzunluğu 3 günden 144 güne kadar olan ve konuklarına tüm dünyadaki kıtaları görme imkânı sunan bir şirketiz. Yılda 1 milyon 700 bin misafir taşıyoruz” diyen Tolgar Bıyıklı, lüks hizmetinin yanında farklı seyahat türlerine göre daha uygun fiyatlarla hizmet sunan Princess Cruise’un, Karayipler için rezervasyon döneminin de başladığını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Prıncess Cruıse’un Türkiye satış hakları Navıosa’da
Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler!  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...
Filme konu olan popüler koy 2021'e kadar kapalı kalacak
Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi