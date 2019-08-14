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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Porsuk Höyük'te Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

Hititlere ait orijinal kerpiçlerin bulunduğu Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda Roma dönemine tarihlenen ev kalıntılarına ulaşıldı.

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Niğde'nin en eski kazı alanı Porsuk-Zeyve Höyük'te çalışmalar, alçı taşı yatağında 1960'taki yol açma çalışmaları sırasında, milattan önce 8'inci yüzyıla tarihlenen, büyük bir kum taşına yazılmış Hitit hiyerogliflerinin bulunması üzerine, Fransız Arkeoloji Enstitüsünün Türk makamlarından aldığı izinle 1968'de başladı. Kesintilerle yaklaşık 50 yıldır süren kazı çalışmalarında, höyüğün, Hitit döneminde, Çukurova'ya açılan yol üzerindeki stratejik konumu nedeniyle garnizon olarak kullanıldığı, burada surların ve gözetleme kulelerinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

2 bin 100 yıl öncesine ait 

Hitit başkenti Hattuşa'da olmayan orijinal Hitit kerpiçlerinin bulduğunu höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları ortaya çıkarıldı. Kazı Heyeti Başkanı, eski Polytechnique Hauts De Üniversitesi Tarih ve Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Claire Barat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Porsuk-Zeyve Höyük'ün önemine işaret etti. Burada orijinal Hitit kerpici bulunduğuna dikkati çeken Barat, "Hattuşa'daki kerpiçler orijinal değil, rekonstrüksiyon. Biz Porsuk'ta 8 metre orijinal Hitit kerpici bulduk ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Porsuk Höyükte Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu


"Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı"

Höyüğün Hitit döneminde stratejik amaçlı kullanıldığını anlatan Barat, şöyle devam etti: "Sur sistemi var, çünkü burada bir kale, garnizon vardı. Çok büyük kerpiç surlar, kuleler var. Milattan önce 17 ve 13'üncü yüzyılda savaşlardan dolayı iki kere yandı. Porsuk-Zeyve Höyük, çok stratejik bir sit alanı. Çünkü Kilikya'ya açılan yol, Gülek Boğazı'ndan, yani buradan geçiyor. Çok önemli insanlar burayı kullandı. En önemlisi Büyük İskender'in, Hatay bölgesinde Pers İmparatorluğu ile savaşa giderken Porsuk'ta mola vererek dinlendiğini düşünüyoruz."

Porsuk Höyükte Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

Bu yılki kazılarda Roma dönemine ait evleri bulduklarını dile getiren Barat, "Milattan önce 1'inci ve milattan sonra 1'inci yüzyıllarda burada Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı. Burada şehir evleri var, normal bir yaşam alanıydı. Oda, mutfak ile buğday, zeytin yağı, kuru meyve ve şarap saklamak için kullanılan büyük küpleri ortaya çıkardık. Eski Roma döneminde şarap içiyorlardı ve Kapadokya'da çok şarap vardı." ifadelerini kullandı. Barat, "Roma evlerinin çıkarıldığı alanda iki evre tespit edilmiştir. İki evrede de Porsuk Höyük'te yaşayanların depolamaya önem verdiği anlaşılmıştır." diye konuştu. 

Porsuk Höyükte Roma dönemine ait yaşam alanı bulundu

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