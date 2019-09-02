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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Porsuk Çayı’na turist yağıyor
Seyahat
DHA
02.09.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Porsuk Çayı’na turist yağıyor

Eskişehir’in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, en hareketli günlerini yaşıyor. Gençler, Porsuk Çayı kıyısında oturup sohbet ederken, çeşitli illerden kente turlarla gelenler ise çayda bot ve gondollarla gezinti yapıyor

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Porsuk Çayı’nda gezi amacıyla bulunan ’Nasrettin Hoca’, ’Edebali’ ve ’Malhatun’ adlı botlar ile gondollara binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. 15 dakika süreli bot gezintisi kişi başı 7,5 TL, en fazla 4 kişinin bindiği gondolların tur fiyatı ise 40 TL.

Porsuk Çayı’na turist yağıyor

Porsuk Çayı’ndaki gondol ve botlar Eskişehir’e 'Venedik' görünümü kazandırıyor. Çeşitli kentlerden gelen turistler Eskişehir’e hayran kaldıklarını belirtirken, esnaf ve bölge halkı da durumdan memnun olduklarını söylüyor.

Porsuk Çayı’na turist yağıyor

YILDA 200 BİN TURİST GELİYOR

Gondol kullanıcısı Yasin Karkaç, Eskişehir’e yılda yaklaşık 200 bin turistin geldiğini belirterek, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş şeyler. Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Gondolların maket olduğunu düşünüyorlar. Gerçek olduğunu görünce çok şaşırıyorlar.

Porsuk Çayı’na turist yağıyor

Yaz sezonunda yaklaşık olarak günlük 100’den fazla tur yapıyoruz. Gondala en fazla 4 kişi binilebiliyor. Tur yaklaşık 10 dakika sürüyor. Türkiye’de, İç Anadolu Bölgesi’nde böyle bir şehrin olması insanları şaşırtıyor. Yıllık olarak şehre 200 bin civarında turist geliyor. Bunların yaklaşık 40 bini gondolu tercih ediyorsa, kalanlar da bota biniyor. Şu anda talep çok fazla" diye konuştu.

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