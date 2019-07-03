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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenleri şaşkına çevirdi...
Seyahat
Anadolu Ajansı
03.07.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenleri şaşkına çevirdi...

Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için plastik şişeleri eve dönüştürüyor.

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Nijerya'da yaşamını sürdüren Dr. Muhammed Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi. Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti. Sani'nin son inşa ettiği ev ise şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Başkent Abuja'da doğanın içinde yer alan ve üstelik elektrik ve suyu da bulunan ev, görenleri şaşırtıyor.

Plastik şişelerden ev inşa etti Görenleri şaşkına çevirdi...


Afrika'nın en büyük pet şişeden evi

Sani, plastik şişelerle yaptıkları son evin şimdiye kadar inşa ettiklerinin ve Afrika'nın en büyük pet şişeden evi olduğunu söyledi. Daha önce pet şişelerle küçük evler yaptığını anlatan Sani, "İlk defa böyle büyük bir ev inşa ediyorum. Bu ev 5 odadan oluşuyor ve araştırmalarıma göre Afrika’nın en büyük pet şişe evi olma özelliği taşıyor" dedi.

Plastik şişelerden ev inşa etti Görenleri şaşkına çevirdi...


Sani, plastik şişelerden ev yapma fikrini bir arkadaşından aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Plastik pet şişelerin güvenli olarak nasıl kullanılabilir hale getirileceğini düşünürken bir arkadaşımdan plastik şişelerden ev yapılabileceği fikrini aldım. Böylece, plastik pet şişeleri kullandığımız zaman ne çevreye ne de insanın sağlığına zarar vereceğiz."

Plastik şişelerden ev inşa etti Görenleri şaşkına çevirdi...


Şişeler kum ve çimento ile dolduruluyor

Nijerya'da pet şişelerin çok fazla kullanıldığından bahseden Sani, "Su, gazlı içecekler, meyve suları ve sütler başta olmak üzere birçok içecek plastik şişelerde satılıyor. Bu şişeler kullanıldıktan sonra ise çöpe atılıyor. Çöpe atılan pet şişeler, doğaya ve hayvanlara büyük zarar veriyor" dedi. Sani, her türlü plastik şişeyi kullandıklarını belirtti. "Önce şişeleri boylarına göre ayırıyoruz ve içlerini kum ve çimento karıştırarak dolduruyoruz. Doldurulduktan sonra şişeler kullanıma hazır oluyor."

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500 bin pet şişe kullandı

Sani, şişeleri üst üste koyarak evlerin duvarlarını ördüklerini, sağlam ve düzenli olması için de baş kısımlarını iple bağladıklarını anlattı. "İnşa etmekte olduğumuz bu ev için şimdiye kadar 500 bin pet şişe kullandık ve daha da kullanacağız." Sani, pet şişeden inşa edilen evlerin kullanışlı olduğuna dikkat çekerek, "Pet şişeden evler, sıcak dönemde soğuk, soğuk döneminde ise sıcak oluyor. Bu nedenle bu tür evler insan sağlığına da zarar vermiyor" dedi.

Plastik şişelerden ev inşa etti Görenleri şaşkına çevirdi...


"İlk başladığımızda insanlar inanmadılar"

Bölge halkının pet şişeden inşa ettiği evi ilk başta kabullenemediğinden bahseden Sani, şöyle konuştu: "İlk başladığımızda insanlar inanmadılar ve bunun sağlam bir ev olduğunu kabul etmiyorlardı çünkü bugüne kadar tuğla evlere alışmışlar ama artık yavaş yavaş insanlar kabul etmeye başladılar ve iyi bir şey olduğunu inanmaya başladılar. Devlet kurumlarımıza da bu evlerin sunumunu yaptık ve kabul ettiler."

Plastik şişelerden ev inşa etti Görenleri şaşkına çevirdi...



Sani, pet şişe evlerin Nijerya'da yeni yeni kullanılmaya başlandığını vurgulayarak, "Ülkemizde pet şişelerin çevreye verdiği zarara son vermek için okullarda bu evin nasıl yapıldığının öğretilmesini isterim ve bu benim hayalim. Böylece ülkede pet şişeleri sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırırız" dedi.

 

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