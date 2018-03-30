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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Piramitlerden bile popüler: Dahab

Mısır, ekonomisi büyük ölçüde turizm ile dönen bir ülke. Ancak bu turizmin tamamını Kahire’nin hareketli sokakları ve piramitlerin oluşturduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında Kızıl Deniz’in gizli hazineleri Giza piramitlerinden çok daha fazla sayıda yabancı ziyaretçiyi ülkeye çekiyor. Sina Yarımadası’nın kıyıları tarihi batıklar, mercan kayalıkları, resifler ve insanlarla beraber yüzmeye alışmış köpekbalıkları ile adeta bir sualtı oyun parkı olarak biliniyor. Şnorkel ve tüplü dalışın kalbinde es geçmemeniz gereken üç duraklar listesinin bayında ise Dahab geliyor. Burası pek çok dalgıca göre açısından Mısır’ın bir numaralı dalış lokasyonu. Üstelik ilginç bir şekilde diğer dalış merkezlerine oranla daha sakin.

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Buraları atlamayın

Mavi Delik: Burada yer alan Mavi Delik, Belize ve Bahamalar’da yer alanlarla birlikte dünyadaki üç sualtı obruğundan biri.

Piramitlerden bile popüler: Dahab

Kanyon: Bölgenin biraz güneyinde yer alan Kanyon da yine mutlaka görülmesi gereken bir dalış bölgesi. Yumuşak kumlarıyla göz kamaştıran bir lagünden açık denize bağlanıyor ve 30 metrelik bir inişle kanyonun tabanına ulaşıyorsunuz.

Abu Gallum: Buraya sadece develerle ulaşılabilmesi turist akınlarına karşı bir anlamda korunmuş olmasını sağlıyor. Az ziyaret edilmiş mercan kayalıkları ve insandan etkilenmemiş doğal yaşamı görmek için mutlaka yapılması gereken bir yol.

Piramitlerden bile popüler: Dahab

Laguna: Günbatımının doğru adresi... Sadece şnorkel ve dalış sevenler için değil Sina Dağları ve deniz manzarasının birleşimini izlemek için de çok tercih ediliyor.

Ayrıca denizden sıkılırsanız çölde ATV safarileri, dağda hiking turları gibi geniş bir alternatif aktivite listesi var.

 Piramitlerden bile popüler: Dahab

Nasıl gidilir:

Şarm El Şeyh’ten karayolu ile ulaşılıyor. Aşağı yukarı 1 saat süren yolu taksi ile almak isterseniz yaklaşık 20 dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer Şarm El Şeyh’te dalış yaptıysanız yola çıkmadan önce bir iki saat bekleyin aksi takdirde yoldaki irtifa değişimleri dalış sonrası vücutta bazı hafif rahatsızlıklar yaratabilir.

Kaynak: Hürriyet Haber

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