 Piramitlerden bile popüler: Dahab

Buraları atlamayın
Mavi Delik: Burada yer alan Mavi Delik, Belize ve Bahamalar’da yer alanlarla birlikte dünyadaki üç sualtı obruğundan biri.
Kanyon: Bölgenin biraz güneyinde yer alan Kanyon da yine mutlaka görülmesi gereken bir dalış bölgesi. Yumuşak kumlarıyla göz kamaştıran bir lagünden açık denize bağlanıyor ve 30 metrelik bir inişle kanyonun tabanına ulaşıyorsunuz.
Abu Gallum: Buraya sadece develerle ulaşılabilmesi turist akınlarına karşı bir anlamda korunmuş olmasını sağlıyor. Az ziyaret edilmiş mercan kayalıkları ve insandan etkilenmemiş doğal yaşamı görmek için mutlaka yapılması gereken bir yol.
Laguna: Günbatımının doğru adresi... Sadece şnorkel ve dalış sevenler için değil Sina Dağları ve deniz manzarasının birleşimini izlemek için de çok tercih ediliyor.
Ayrıca denizden sıkılırsanız çölde ATV safarileri, dağda hiking turları gibi geniş bir alternatif aktivite listesi var.
Nasıl gidilir:
Şarm El Şeyh’ten karayolu ile ulaşılıyor. Aşağı yukarı 1 saat süren yolu taksi ile almak isterseniz yaklaşık 20 dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer Şarm El Şeyh’te dalış yaptıysanız yola çıkmadan önce bir iki saat bekleyin aksi takdirde yoldaki irtifa değişimleri dalış sonrası vücutta bazı hafif rahatsızlıklar yaratabilir.
Kaynak: Hürriyet Haber