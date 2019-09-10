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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Phaselis Festivali görkemli bir açılışla başladı
Seyahat
Hürriyet Seyahat
10.09.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Phaselis Festivali görkemli bir açılışla başladı

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, Türkiye’nin en tanınmış yaylı çalgılar dörtlülerinden Borusan Quartet & Gökhan Aybulus konseri ile başladı.

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Festivalin açılışına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Özel Yaşam Hastaneler Grubu kurucu ortakları Dr. Tülin Özkan ve Dr. Cemal Özkan, bölge halkı ve çok sayıda turist katıldı.

Phaselis Festivali görkemli bir açılışla başladı

KETAV Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, festivalin açılışında yaptığı konuşmasında: “2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Phaselis Antik Kenti’nde tarihi dokuyla müziği buluşturmak istedik. Festival boyunca müzikseverlerin büyük keyif alacağına ve unutulmaz saatler yaşayacağına inanıyorum. Müzik evrensel bir dildir. Onun için çeşitli milletten konuklarımız da bu akşam burada bizlerle birlikte bulunuyor. Bu sene 10’uncusunu düzenlediğimiz Phaselis Festivali’nin ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere turizmine de büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım” açıklamasında bulundu.

Phaselis Festivali görkemli bir açılışla başladı

Esen Kıvrak (1. Keman), Özgür Baskın (2. Keman), Efdal Altun (Viyola) ve Çağ Erçağ’dan (Viyolonsel) oluşan Borusan Quartet ve piyanist Gökhan Aybulus, dün akşam Phaselis Antik Kenti’nde verdikleri açılış konserinde seyirciler Arjantin’den Türkiye’ye müzikal bir yolculuğa çıkardı. Tango deyince akla gelen en ünlü müzisyen ve bandoneonculardan Astor Piazzolla’nın çok sevilen besteleri ile Ulvi Cemal Erkin’in Piyanolu Beşlisi’ni Borusan Quartet, piyanis Gökhan Aybulus ile birlikte yorumladı. Borusan Qaurtet ve Gökhan Aybulus, sahnedeki performanslarıyla dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.

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KETAV (Kemer Yöresi Tanıtma Vakfı) tarafından organize edilen, bölgedeki otel ve turizm şirketleri tarafından da destek gören festival, 10 Eylül Salı akşamı Gustavo Battistessa Orquesta La Loca Turka, 12 Eylül Perşembe akşamı Akra Jazz Bank feat Cansu Nihal Akarsu, 13 Eylül Cuma akşamı Cihat Aşkın & Türk Valsleri ve 14 Eylül Cumartesi akşamı Emir Ersoy 'RocKuba'nın katılacağı konserle sona erecek. Phaselis Antik Kenti’nde gerçekleşen bu güzel festivale katılım ise ücretsiz.

 

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