Phaselis Festivali görkemli bir açılışla başladı
Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Phaselis Festivali, Türkiye’nin en tanınmış yaylı çalgılar dörtlülerinden Borusan Quartet & Gökhan Aybulus konseri ile başladı.
Festivalin açılışına Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Özel Yaşam Hastaneler Grubu kurucu ortakları Dr. Tülin Özkan ve Dr. Cemal Özkan, bölge halkı ve çok sayıda turist katıldı.
KETAV Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, festivalin açılışında yaptığı konuşmasında: “2 bin yıllık tarihi geçmişi olan Phaselis Antik Kenti’nde tarihi dokuyla müziği buluşturmak istedik. Festival boyunca müzikseverlerin büyük keyif alacağına ve unutulmaz saatler yaşayacağına inanıyorum. Müzik evrensel bir dildir. Onun için çeşitli milletten konuklarımız da bu akşam burada bizlerle birlikte bulunuyor. Bu sene 10’uncusunu düzenlediğimiz Phaselis Festivali’nin ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere turizmine de büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım” açıklamasında bulundu.
Esen Kıvrak (1. Keman), Özgür Baskın (2. Keman), Efdal Altun (Viyola) ve Çağ Erçağ’dan (Viyolonsel) oluşan Borusan Quartet ve piyanist Gökhan Aybulus, dün akşam Phaselis Antik Kenti’nde verdikleri açılış konserinde seyirciler Arjantin’den Türkiye’ye müzikal bir yolculuğa çıkardı. Tango deyince akla gelen en ünlü müzisyen ve bandoneonculardan Astor Piazzolla’nın çok sevilen besteleri ile Ulvi Cemal Erkin’in Piyanolu Beşlisi’ni Borusan Quartet, piyanis Gökhan Aybulus ile birlikte yorumladı. Borusan Qaurtet ve Gökhan Aybulus, sahnedeki performanslarıyla dinleyenlerin büyük beğenisini topladı.
KETAV (Kemer Yöresi Tanıtma Vakfı) tarafından organize edilen, bölgedeki otel ve turizm şirketleri tarafından da destek gören festival, 10 Eylül Salı akşamı Gustavo Battistessa Orquesta La Loca Turka, 12 Eylül Perşembe akşamı Akra Jazz Bank feat Cansu Nihal Akarsu, 13 Eylül Cuma akşamı Cihat Aşkın & Türk Valsleri ve 14 Eylül Cumartesi akşamı Emir Ersoy 'RocKuba'nın katılacağı konserle sona erecek. Phaselis Antik Kenti’nde gerçekleşen bu güzel festivale katılım ise ücretsiz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle