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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Peygamberler Şehri'nde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.05.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

'Peygamberler Şehri'nde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan ve ‘Göbeklitepe Yılı’ sayesinde ilkbaharda turist yoğunluğu yaşanan Şanlıurfa, bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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Sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle turist çeken, hükümet ve yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde turizmde hareketli günler yaşayan Şanlıurfa'yı geçen yıl bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turizmde 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle beklentilerin yükseldiği Şanlıurfa, mart ve nisan aylarındaysa adeta ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin yanı sıra yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği kentte yaşanan yoğunluk, turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü. 

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle şimdiye kadar yaklaşık 700 bini konaklamalı olmak üzere 1,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan kentte, birçok otel ve tur şirketi bayram tatili için rezervasyonlarını tamamladı. Ramazan Bayramı'nı dolu dolu geçirmeye hazırlanan Peygamberler Şehri’nde turizm yoğunluğunun haziran ayının sonuna kadar sürmesi öngörülüyor. Yetkililer bölgedeki turist yoğunluğuna cevap vermek adına yeni rehberleri kente getirmek için altı günlük uzmanlaşma eğitimi düzenleyecek. Eğitimin sonunda 45 yeni rehberin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Güneydoğu Anadolu'nun turistik kentlerinden Şanlıurfa, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi başta olmak üzere ziyaretçilerine dolu dolu bir tatil imkânı sunuyor.

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

"En büyük etken Göbeklitepe Yılı"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, özellikle 2019'un Göbeklitepe Yılı olması dolayısıyla Şanlıurfa ve Güneydoğu'ya büyük bir talebin oluştuğunu belirterek, mart ve nisan aylarında talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Ramazan dolayısıyla sakin bir döneme girildiğini aktaran Çoban, "Özellikle nisan ayında bir önceki yıla göre büyük bir artış oldu. Otellerde hiç yer kalmadı, turistik yerlerimizin hepsi doluydu, restoranlar yine tamamen doluydu. Bunda en büyük etken tabii ki Göbeklitepe." dedi.

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Müslüm Çoban, Ramazan Bayramı’yla yoğunluğun devam etmesini beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

"Ramazan Bayramı tatili dolayısı yine yoğun bir talep var. Otellerimizin neredeyse tamamı doldu. Tabi ki bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması büyük bir etken. Bölgemize ve Şanlıurfa'ya yoğun bir talep var, turist rehberleri olarak artık turlara yetiştiremiyoruz. Buna çözüm olarak Şanlıurfa dışındaki rehberlerin özellikle yoğun sezonlarda buraya gelip rehberlik yapmalarını sağlamak için 28 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde altı günlük bir uzmanlaşma eğitimi yapacağız. Rehberlerin kendi konularında uzmanlaşması, tarihi ve arkeolojik bilgileri doğru olarak aktarabilmeleri, bölgeyi güzel bir şekilde anlatabilmeleri için uzmanlık eğitimi vereceğiz ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile denetimlerimiz devam ediyor, gelen misafirlerimizin aldatılmadan memnun bir şekilde Şanlıurfa’mızı ve bölgemizi gezip evlerine dönmelerini istiyoruz."

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Şanlıurfa'da şu anda Bölgesel Turist Rehberleri Odası'na kayıtlı 142 rehberin bulunduğunu aktaran Çoban, "Uzmanlık eğitimine farklı illerden 45 rehberimizin gelmesini bekliyoruz. Sadece Şanlıurfa değil bütün Güneydoğu konusunda uzmanlık eğitimi vereceğiz çünkü gelen misafirlerimizin birçoğu Adıyaman, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Hasankeyf gibi yerleri de ziyaret etmek istiyor. Yani kısaca bu rehber arkadaşlar hem Göbeklitepe hem Şanlıurfa hem de Mezopotamya'nın uzmanı olacak." şeklinde konuştu.

Peygamberler Şehrinde turizm hareketliliği bayramla taçlanacak

Turizm acentesi sahibi Mehmet Koç da bayram ve sonrası için yoğun talebin olduğunu belirterek, "Bayram için otellerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle tarih kaydırarak taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizin rezervasyon yaptırmadan yola çıkmamalarını öneriyoruz." dedi. Turist rehberi Kamil Türkmen’se Şanlıurfa'nın çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi sayesinde mart-nisan döneminde çok bereketli bir sezon geçirdiklerini anlattı.

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