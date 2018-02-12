Pena Sarayı görenleri büyülüyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Pena Sarayı görenleri büyülüyor
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Hürriyet Haber
12.02.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Lizbon’a trenle 40 dakika mesafedeki Sintra şehrinde görülmeden dönülmemesi gereken yerlerin başında Pena Sarayı geliyor. Pena Sarayı rengarenk yapısıyla turistleri büyülüyor. İşte 1995'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Pena Sarayı hakkında bazı bilgiler...

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Saray rengârenk yapısı ve farklı mimarisi ile sanki masallar için yapılmış hissi veriyor. Avrupa kıtasının batıdaki son noktası olan Palacio Pena’nın (Pena Sarayı) arazisi saray ve park olarak, 1995’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış. Lizbon’un Rossio tren istasyonu, sadece Sintra istikameti için kullanılıyor. Tek hat var ve 10 dakikada bir tren kalkıyor.

Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Parkın listeye girme nedenini görünce anlıyoruz. Tren istasyonu Sintra’nın Estefania mahallesinde. Burada çoğunlukla yabancıların evleri bulunuyor. Eski Casino binasındaki Modern Sanatlar Müzesi, Berardo Koleksiyonu’nun bir kısmına ev sahipliği yapıyor. UNESCO’nun koruma kapsamına girdiği halde parka insan eliyle yapılmış ilaveler dikkat çekiyor. Bir tepe tarihsel figürlerin yaptırdığı bahçeler ve arboretumla parka dönüştürülmüş. Küçük trenle ya da yürüyerek geziliyor.

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Dünyanın en ilginç gölleri
Dünyanın en ilginç gölleri

Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Küçük gölcükler, farklı mimari üsluptaki çeşmeler, mağaralar, şapeller, kral heykeliyle süslenmiş. 529 metre irtifadaki zirvede gözlem alanı ve büyük bir haç bulunuyor. Pena Sarayı parkın ortasında. Kraliyet yazlığı olarak, bir ortaçağ manastırının üstüne yapılmış. Saray, manulin tarzın alaycı bir kopyası gibi kubbeler, kuleler, mazgallar ve renk karmaşası silsilesine sahip. Kraliçe 2’nci Maria’nın kocası, Ferdinand tarafından Alman mimar, Baron Eschwege’ye, 1840 yılında yaptırılmış. İçi ise, 1940’da Portekizden kaçan kraliyet ailesinin bıraktığı gibi korunmuş. Saray, park alanında bir tepenin üzerinde konumlanmış.

Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Açık havada Lizbon’un metropollerinden bile rahatça görülüyor. Mimarisi 19’uncu yüzyıl romantizminin belirgin temsilcilerinden. Portekiz’in ulusal anıtlarından ve yedi harikasından biri. Pena, yüzyıllar boyunca küçük bir manastırmış. 1755 Büyük Lizbon Depremi’nde harabeye dönüşmüş. 1838’de Kral 2’nci Ferdinand, eski manastırı ve Mağrib Kalesi’ne kadarki alanı düzenleyip yazlık saray yaptırmaya karar vermiş.

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler
Sevgililer Günü'nü İstanbul'da geçireceklere özel adresler

Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Son Portekiz Kraliçesi Amelia’nın sürgüne gitmeden önceki gecesini geçirdiği saray, 1910’da cumhuriyetin ilanıyla ulusal anıtlar kategorisine alınmış, müzeye dönüşmüş. Bugün yabancı konukları ağırlıyor. Karmaşık mimarisiyle şaşırtan saray pek büyük değil. Kademeli olarak geçilen iki geniş iç avluya sahip. Cephedeki, üslup karmaşası, renk cümbüşü, yapıyı benzersiz, kategori dışı bir konuma oturtmuş. Konumuyla da iddialı.

Küllerinden doğan şehir: Varşova
Küllerinden doğan şehir: Varşova

Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Atlas Okyanusu’na ve geniş bir ormana yukarıdan bakıyor. Bir uçurumun başındaki işaret taşı Avrupa’nın en batı noktasını gösteriyor. 140 metre yüksekliğindeki kayalıkların üstünden okyanusu görülüyor.. Coğrafi olarak, vurgulayıcı bir konumda olmak, sanki kıtayı biz keşfetmişiz gibi bir mutluluk veriyor. Portekizliler, kaşiflerin ve büyük gemicilerin Portekiz’den çıkması şaşırtıcı değil. O kadar koyu, kararlı ve azametli bir havası var ki okyanusun, sizi kendine doğru çekiyor ve karşı koymakta zorlanıyorsunuz.

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