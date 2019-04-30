Pekin’in incisi Yazlık Saray
Çin'in başkenti Pekin'in kuzey batısında, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yazlık Saray ilk kez 1750 yılında inşa edilmiş. Pekin’in en iyi korunmuş ve en büyük imparatorluk bahçesi olan Saray 290 hektar genişliğindeki bir alanda kurulu ve UNESCO Dünya Mirası listesinde.
Dörtte üçü göl olan Yazlık Saray, yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Longevity Hill (uzun ömür dağı), Kunming Gölü ve saraylar olmak üzere üç bölüme ayrılıyor. Burası dünyanın en büyük meydanı olan Tiananmen meydanının yedi katına eşit. Yazlık Saray mimarisindeki yapılar, Yasak Kent’te olduğu gibi kuzeyden güneye inen bir çizgiyle sıralanıyor.
Tepede bulunan 41 metre yüksekliğindeki Fo Xiangge Kulesi, Yazlık Saray’ın simgesi olarak kabul ediliyor. Longevity dağına bağlanan bir koridor vardır. 728 metre uzunluğundaki bu koridor dünyanın en uzun klasik Çin koridorudur. Koridor ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört bölümden oluşur. Her bölüm arasında birer kulübe vardır. Ahşap üzerine yapılmış koridor boyunca klasik Çin resimlerinin sayısı 30 binden fazladır.
290 hektarlık alanın yüzde 75’ini oluşturan Kunming Gölü’nün ortasında bir ufak ada vardır. Adaya bağlanan taştan köprü özel yapısıyla gelenlerin dikkatini çeker. 150 metre uzunluğunda, sekiz metre genişliğindeki köprü üstündeki parmaklıkta sırayla 500’ü aşkın aslan oyması vardır. 19. yüzyıla girdikten sonra Çin’in son hanedanı olan Qing hanedanı döneminin güçlü imparatoriçesi Zi Xi, deniz kuvvetleri bütçesini kullanarak sarayın bir bölümünü kendisi için inşa ettirmiştir. Yaşlı imparatoriçe Zi Xi her yıl nisan ve ekim ayları arasında burada dinlenirdi.
Binalar imparatoriçenin yaşadığı yerlerdir. Buradaki üç odalı evlerde küçük olmasına rağmen lüks ve rahat bir yaşam vardır. Bu odalar aynı zamanda 1903 yılında Çin’de ilk elektrikli lambanın kullanıldığı yerdir. Yazlık Saray, doğa manzarası, imparator sarayları, tapınaklar, kasırlar ve bahçesiyle uyumlu bir birliktelik oluşturur.
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