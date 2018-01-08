Paush Purnima Festivali ve Sadular
Hindistan'ın Allahabad şehrinde bir araya gelen Sadular, Paush Purnima Festivali'nde Ganj Nehri'nde yıkanarak dinsel ritüellerini gerçekleştirdi. Sadular, kendilerini dünya nimetlerinden çekmiş ve meditasyon yapan kişiler olarak biliniyor. Sadular, kendilerini sadece, meditasyon yoluyla moksha'ya yani özgürlüğe erişmeye ve tanrıyı düşünmeye adıyorlar.
Sadular tüm maddi ve cinsel bağlarını bırakarak Hindistan'ın dört bir yanındaki inlerde, ormanlarda ve tapınaklarda yaşıyor.
Sadu, Hinduizm'de, mistik, çileci; yoga uygulayan avare münzeviler için kullanılan genel bir deyimdir. Hint coğrafyasında, sosyal yaşam adeta tapınakların çevresinde yaşanır. Saduların da doğal yaşam alanları bu tapınakların çevreleridir.
Kendilerini dinsel öğretilere adamış olan Sadular zamanlarını ve hatta yaşamlarının tamamını bir nevi meditasyonla geçirirler. Dünya işleriyle alakaları yoktur. Yaşamları boyunca hiçbir nesneye sahip olmazlar.
Toplumda saygınlığı olan Sadular diğer sınıflardan insanların bağışlarıyla geçinirler. Onlara verilen yemek ve hediyeler adeta bir ibadet sayılır.
Yoğunlukla Nepal ve Hindistan’da yaşayan Sadular kesinlikle et yemezler. Vücutlarındaki kılları inançları gereği kesmezler. Bazılarının saçlarının uzunluğu iki metreyi aşar.
Temelinde mutlak varlık Brahma olan Hindu öğretilerini yerine getirmeye çalışan Sadular kast sisteminde önemli bir yere sahiptirler. Ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı olan reenkarnasyon temel inançlarıdır.
Genellikle yarı çıplak olan Sadular, vücutlarına ve yüzlerine (ölülere ait) kül sürüp, çeşitli boyalarla figürler çizerler. İnanışlarında ruhları asla ölmez. Acı çeken ruh bedenden bedene geçer. Acıyı sonlandırmanın gerçek olan ve tek yolu nirvanaya ulaşmaktır. Aydınlanmış olan ruh nirvanaya ulaşacaktır.
Yüzlerine ve vücutlarına sürdükleri külün anlamı da nirvanaya ulaşacakları yolda ölümü aştıklarının göstergesidir. Çıplaklıkları ise doğum anının ifadesidir. Sadular inançları gereği sıklıkla esrar kullanmaktadırlar. Günümüzde Hindistan'da yaklaşık 4-5 milyon civarında Sadu'nun yaşadığı düşünülmektedir.
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