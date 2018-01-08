Paush Purnima Festivali ve Sadular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatPaush Purnima Festivali ve Sadular
Seyahat Paush Purnima Festivali ve Sadular
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Seyahat
Hürriyet Haber
08.01.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Hindistan'ın Allahabad şehrinde bir araya gelen Sadular, Paush Purnima Festivali'nde Ganj Nehri'nde yıkanarak dinsel ritüellerini gerçekleştirdi. Sadular tapınaklara çekilir ve meditasyon yoluyla dünyadan arınırlar. İşte Sadular hakkında bazı bilgiler…
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0

Hindistan'ın Allahabad şehrinde bir araya gelen Sadular, Paush Purnima Festivali'nde Ganj Nehri'nde yıkanarak dinsel ritüellerini gerçekleştirdi. Sadular, kendilerini dünya nimetlerinden çekmiş ve meditasyon yapan kişiler olarak biliniyor. Sadular, kendilerini sadece, meditasyon yoluyla moksha'ya yani özgürlüğe erişmeye ve tanrıyı düşünmeye adıyorlar. 

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Sadular tüm maddi ve cinsel bağlarını bırakarak Hindistan'ın dört bir yanındaki inlerde, ormanlarda ve tapınaklarda yaşıyor.

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Sadu, Hinduizm'de, mistik, çileci; yoga uygulayan avare münzeviler için kullanılan genel bir deyimdir. Hint coğrafyasında, sosyal yaşam adeta tapınakların çevresinde yaşanır. Saduların da doğal yaşam alanları bu tapınakların çevreleridir.

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Kendilerini dinsel öğretilere adamış olan Sadular zamanlarını ve hatta yaşamlarının tamamını bir nevi meditasyonla geçirirler. Dünya işleriyle alakaları yoktur. Yaşamları boyunca hiçbir nesneye sahip olmazlar.

Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan
Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan

 

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Toplumda saygınlığı olan Sadular diğer sınıflardan insanların bağışlarıyla geçinirler. Onlara verilen yemek ve hediyeler adeta bir ibadet sayılır.

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Yoğunlukla Nepal ve Hindistan’da yaşayan Sadular kesinlikle et yemezler. Vücutlarındaki kılları inançları gereği kesmezler. Bazılarının saçlarının uzunluğu iki metreyi aşar.

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Temelinde mutlak varlık Brahma olan Hindu öğretilerini yerine getirmeye çalışan Sadular kast sisteminde önemli bir yere sahiptirler. Ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı olan reenkarnasyon temel inançlarıdır.

Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan
Her köşesi ayrı bir macera: Hindistan

Genellikle yarı çıplak olan Sadular, vücutlarına ve yüzlerine (ölülere ait) kül sürüp, çeşitli boyalarla figürler çizerler. İnanışlarında ruhları asla ölmez. Acı çeken ruh bedenden bedene geçer. Acıyı sonlandırmanın gerçek olan ve tek yolu nirvanaya ulaşmaktır. Aydınlanmış olan ruh nirvanaya ulaşacaktır.

Paush Purnima Festivali ve Sadular

Yüzlerine ve vücutlarına sürdükleri külün anlamı da nirvanaya ulaşacakları yolda ölümü aştıklarının göstergesidir. Çıplaklıkları ise doğum anının ifadesidir. Sadular inançları gereği sıklıkla esrar kullanmaktadırlar. Günümüzde Hindistan'da yaklaşık 4-5 milyon civarında Sadu'nun yaşadığı düşünülmektedir.



30 ülkelik selfie macerası

Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın! 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Bunları da Okuyabilirsiniz
﻿