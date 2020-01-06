KaÅŸ ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda, 18 kilometre uzunluÄŸundaki dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k plajlarÄ±ndan biri olan Patara PlajÄ± ile iÃ§ iÃ§e bulunan Patara Antik Kenti'ni, 2019 yÄ±lÄ±nda 176 bin 143 kiÅŸi ziyaret etti ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyon 555 bin 771 TL gelir elde edildi. KaÅŸ'taki Patara Antik Kenti'nin komÅŸusu, Likya BirliÄŸi'nin 6 Ã¶nemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ni ise 2019 yÄ±lÄ±nda 35 bin 510 kiÅŸi ziyaret etti. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 312 bin 184 TL gelir saÄŸlandÄ±. Patara ve Xanthos antik kentlerini geÃ§en yÄ±l toplam 211 bin 653 kiÅŸi ziyaret etti ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyon 867 bin 955 TL gelir saÄŸlandÄ±.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2020 temasÄ±nÄ± 'Patara YÄ±lÄ±' ilan etmesinin ardÄ±ndan antik kentin bu yÄ±l ilgi odaÄŸÄ± olmasÄ± bekleniyor. 2020 yÄ±lÄ±nda Patara Antik Kenti'ne ve hemen yakÄ±nÄ±ndaki Xanthos Antik Kenti'ne gelen ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n katlanmasÄ± hedefleniyor.

AyrÄ±ca, Patara Antik Kenti'nde yapÄ±lan kazÄ±lar geÃ§en yÄ±l, 12 aya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Patara Antik Kenti'nde bu yÄ±lki Ã§alÄ±ÅŸmalarda, Neron Deniz Feneri baÅŸta olmak Ã¼zere restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hÄ±z kazanmasÄ± planlanÄ±yor. Patara Antik Kenti'nde 1988 yÄ±lÄ±nda Prof. Dr. Fahri IÅŸÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸlatÄ±lan antik kazÄ±lar, eÅŸi Prof. Dr. Havva Ä°ÅŸkan IÅŸÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Kentin tarihi MÃ– 8. yÃ¼zyÄ±la kadar uzanÄ±yor.

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