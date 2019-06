Pasifik’in cazibe merkezi Sydney

İkonlaşmış dünyaca ünlü yapıları, yerel alışveriş pazarları, pırıltılı alışveriş caddeleri, renkli festivalleri, plajları, doğası ile kumsalla iç içe olan bu şehir her şeyiyle bir cazibe merkezi. Sydney Opera Binası, Bondi Beach, Rocks, Sydney Harbour Bridge, Sydney Harbour, Paddy Markets, Darling Harbour, Blue Mountains ve çok daha fazlası ile Sydney, dünya şehirleri arasından her haliyle sıyrılıyor ve baş köşeye yerleşiyor.



Sydney Opera House



20. yüzyılın en önemli mimari eserlerinden birisi elbette Sydney Opera House. Dünyanın en göz alıcı eserlerinden biri olan ve her yıl görkemli yeni yıl kutlamalarında ekranda görsel bir şölenle izlediğimiz bina Sydney’in simgelerinden. Port Jackson’ın Harbour Bridge ile kesiştiği noktadaki burunda yer alan Sydney Opera House 1973 yılından beri hizmet veriyor. Coşkulu ses ve büyüleyici ışık şovlarının yapıldığı Avustralya’nın premier festivallerinden Vivid Sydney Festival’ine de ev sahipliği yapan eseri her yol 4,5 milyon kişi ziyaret ediyor. Dış tasarımı dolayısıyla bir yelkenliyi andıran bina UNESCO Dünya kültür Mirası Listesinde yer alıyor.









Sydney Harbour Bridge



Sydney’in ikonlaşmış tasarımlarından biri de Harbour Bridge. The Rocks ile Sydney’in kuzeyini birleştiren köprü, şehrin en iyi manzaralarını izleyebileceğiniz en iyi nokta. Sydney’i en tepeden görmek isterseniz de gitmeniz gereken yer kesinlikle Sydney Kulesi. 260 metre yüksekliğe sahip olan kulenin manzarasının bozulmaması için de kendisinden daha yüksek bir bina yapılması yasaklanmış. Hal böyleyken eşsiz bir Sydney manzarasını kuleden izlemeden dönmeyin.



Bondi Plajı



Bir kumsal şehri olan Sydney’de irili ufaklı birçok koy bulunuyor. Ancak bunlardan dünyaca en ünlü olanı Bondi Plajı. Bir kilometreyi aşan uzunluğu ve yarım ay şeklindeki görünümüyle dikkat çeken plaj sporcuların ve sörfçülerin uğrak noktası. 2000 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları’nda voleybol müsabakalarına da ev sahipliği yapan plajın çevresinde sıralanan publar, oteller ve restoranlar da en canlı lokasyonlardan biri.









Darling Harbour



En eğlenceli, renkli ve canlı noktalarından biri olan bir başka yer ise şehrin batısında yer alan Darling Harbour. Yüzlerce restoran, kafe ve alışveriş mekanına ev sahipliği yapan Darling Harbour (Darling Limanı) şehrin en canlı çekim alanlarından birisi. Sydney Akvaryumu, Wild Life Sydney Zoo, Ulusal Denizcilik Müzesi, Madame Tussauds Müzesi, Çin Bahçeleri ve Tumbalong Parkı bu noktada bulunuyor. Sydney Eğlence Merkezi, IMAX Sinemaları, su sporları merkezi, dev fuar merkezi, marina, oteller, çeşitli eğlence mekânları ile kentin canlı ve turistik noktalarından da biri. King Street ve Cockle Bay iskelelerinde sıralanan çok sayıdaki restoran, farklı ülke mutfaklarından lezzetlerin keşfedileceği en güzel adreslerden de birisi.



Taronga Hayvanat Bahçesi



Taronga Hayvanat Bahçesi, 28 hektarlık Taronga Zoo ve Featherdale Wildlife Park’ta 2 bin 200’den fazla hayvanla ziyaretçilerine doğanın bir parçasını gösteriyor. Ülkenin simgesi kanguruları, koalaları, Tazmanya canavarı gibi Avustralya’ya özgü hayvanların yanında, diğer nesli tükenen nadir hayvanları sağlıklı ve geniş bir ortamda gezerek görebilirsiniz.



Royal Botanic Gardens & The Domain



Sydney’de yeşile ve doğayla verilen önem dolayısıyla şehir merkezinde birçok yeşil alan, park ve bahçeler bulunuyor. Şehir merkezi ile Sydney Limanı arasında geniş bir alana yayılmış olan Royal Botanic Gardens hem şehir hayatından kaçıp soluklanmak isteyenlerin hem de yeşilin tadını çıkarmak isteyenlerin adresi. Sydney’in bir başka popüler parkı olan Hyde Park ise Avustralya’nın en eski parkı. İçinde birçok anıt ve heykel bulunan parka gittiğinizde Aziz Marry Katedral’ine de uğramadan geçmeyin. Şehrin tarihi dokusunu solumak isterseniz de mutlaka The Rocks sokaklarını adımlamanız lazım. 18. Ve 19. yüzyıldan kalma binaların ve meydanların yer aldığı bölgede arka sokaklarda ilerledikçe birbirinden şirin kafe ve restoranların sizi beklediğini göreceksiniz.









Müze ve sanat galerileri



Sydney’in kültürel değerlerini daha yakından tanımak isterseniz mutlaka sanat galerini ziyaret etmelisiniz. Özellikle bünyesinde 29 bin adet koleksiyona ev sahipliği yapan ve Avustralya’nın en iyi sanat merkezlerinden biri olan The Art Gallery of New South Wales, Avustralya, Asya , Aborjin ve çağdaş Avrupa sanatının kalıcı koleksiyonlarına yer veriyor. Çağdaş sanat eserlerini görmek isterseniz de hem Avustralya’dan hem de dünyanın dört bir yanından çağdaş sanat eserlerine sahip Sydney Çağdaş Sanatlar Müzesi (Sydney Museum of Contemporary Art) görülmeye değer.



Alışveriş noktaları



Modern ve gelişmiş sosyal hayatıyla dikkat çeken Sydney aynı zamanda tam bir alışveriş şehri. The Rocks, Circular Quay ve Sydney Opera House’da hediyelik eşya alabileceğiniz birçok dükkan bulunuyor. Fakat Pitt Street Mall şehrin işlek ve en kalabalık alışveriş merkezi. Trafiğe kapalı olmasıyla da rahatça yürüyebildiğiniz caddede dünya markalarının çoğunun mağazalarını bulabilirsiniz. George Street, York Street ve King Street de uğrayabileceğiniz diğer alışveriş noktaları. Ucuz hediyelik eşya almak isterseniz de rotanızı Chinatown’a çevirebilirsiniz.