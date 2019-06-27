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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Pasaportsuz dönem başlıyor! İşte yerine gelen teknoloji...
Seyahat
DHA
27.06.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Pasaportsuz dönem başlıyor! İşte yerine gelen teknoloji...

Uluslararası yolculuklarda bundan sonra pasaport taşımak yerine yolcu dijital kimliği (traveller digital identity) adı verilen sistem kullanılabilecek.

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Kanada ve Hollanda arasındaki seyahatlerde başlayacak olan pilot uygulama çerçevesinde, yolcular pasaport yerine cep telefonlarını kullanarak kimliklerini onaylattırıyor. Weforum.org internet sitesindeki habere göre, yolcu dijital kimliği (KTDI) havalimanlarında giderek artan yolcu trafiğini düzenlemek üzere yolcuların sınırdan giriş ve çıkış işlemlerini hızlandırmak ve sahte kimlik ve pasaport kullanımı riskini azaltmayı amaçlıyor.

Pasaportsuz dönem başlıyor İşte yerine gelen teknoloji...



Projenin uygulandığı havalimanlarında yolcular, pasaportlarındaki mikroçipler yerine cep telefonlarında sakladıkları şifrelenmiş kimlik verilerini kullanıyor. Yolcuların kimlik verileri havalimanlarına, sınır yetkililerine ve gerekli birimlere yolcular havalimanına ulaşmadan gönderiliyor. Her bir verinin gönderilmesi için yolcuların bireysel olarak izninin alınması gerekiyor. 

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Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...
Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler!  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...

Bu da yolculara, havalimanlarında var olan pasaport sistemlerine nazaran kendi kişisel verilerinin saklanması ile ilgili daha fazla kontrol hakkı veriyor.  Habere göre, parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik teknolojiler kullanılarak yolcular, havalimanlarında pasaport, kimlik ve benzeri dokümanlar taşımaya gerek kalmadan gideceklere yere varabiliyor.  Yolcu dijital kimlik pilot uygulamaları 2019 yılı boyunca devam edecek ve 2020 yılında gerçek anlamda kullanılmaya başlanacak.

Pasaportsuz dönem başlıyor İşte yerine gelen teknoloji...


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