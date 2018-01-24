Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatParis’in kek cenneti: Lili’s Brownıes
Seyahat Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes
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Sıradaki Haber: Tuna dalgalarında vals ve romantizm

Seyahat
Sıla UÇAN / Instagram: @ucanmutfak
24.01.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes

Yaşadıkça yenilenen, gezdikçe güzelleşen, yürüdükçe yeniden keşfedilen bir şehir Paris. Her ne kadar soğuk olsa da kışı da ayrı bir güzel oluyor âşıklar şehrinin… Gezilecek görülecek yerler listesi elbette uzun ama ben sizi bu güzel şehrin kek cennetine götürmek istiyorum: Lili’s Brownies… Hadi başlayalım…
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‘Jardin de Tuiliers’de soğuğa aldırmadan yürüyüp, kışın huzuruyla kucaklaşırken, Champs Elysees’de şehrin dinamizmine kendinizi bırakabilirsiniz. Paris’in kek cenneti: Lili’s BrownıesBu arada unutmamalısınız ki Sacre Coer’un bohem havası da her daim sizi bekliyor olacaktır, tercih sizin. Versailles Sarayı ve Concorde Meydanı’nı es geçmeden muhteşem sanat eserlerinin sergilendiği başta Louvre olmak üzere sayısız müzeyi gezebilirsiniz. Nihayetinde “sana bir tepeden baktım Paris!” diyebilmek içinse Eyfel Kulesi’ne özel bir zaman ayırabilirsiniz. Bu denli yaşayan bir şehirde siz de şehrin bir parçası olun. Bu keyifli anları yaşarken de keyifli bir tatlı molası vermeyi ihmal etmeyin.

Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes

Yok böyle bir lezzet!

Fransız pastacılığının marifetleri malum, eklerler, makaronlar, kruvasanlar... Ancak ben sizi Fransız dokunuşlarıyla lezzetin dibine vurmuş bir kek dükkanına götürmek istiyorum: Lili’s Brownies. Lili’s Brownies Paris’in en popüler semtlerinden St. Germain’de bir ara sokakta yer alıyor. Hemen yakınında bir okul olması sebebiyle öğrencilerin uğrak yeri olan bu kafeden gençler keklerini, kahvelerini alıp çıkıyorlar. Mekanın sadece üç masası var o yüzden ya masanızı birileriyle paylaşacaksınız ya da kekinizi kahvenizi alıp Paris sokaklarını keşfe devam edeceksiniz.

Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes
Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes

Lili’s Brownies’e adımınızı attığınız an etrafı saran mis gibi kokular içinizi ısıtırken tam karşınızda duran yan yana dizilmiş onlarca çeşit kek ve brownieleri görünce ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Her ne kadar ön sıralarda muffinler ve brownieler olsa da benim gözüm arka sırada yan yana sıralanmış elmalıdan havuçluya, limonludan çikolatalıya, ananaslıdan muzlu cevizliye onların ‘bread’ dedikleri bizim baton keklerde kaldı.

Paris için 5 farklı öneri
Paris için 5 farklı öneri


O kadar taze ve lezzetli duruyorlar ki, insanın hepsinden tadası geliyor. Bu kek cenneti içinde ben ilk tercihimi vazgeçilmez klasiğim olan havuçlu kekten yana kullandım. Tazecik kekim ve yanında yeni demlenmiş mis kahvem ile boş bulduğum bir yere oturdum. İçi yumuşacık, bol malzemeli ve ağızda dağılan kocaman dilimlenmiş kekim tek kelimeyle muhteşemdi. Akşamüzeri yemek için kakaolu karamelli kek paketimi de yanıma alarak Paris sokaklarını keşfetmeye kaldığım yerden devam etmek üzere yola koyuldum. Onun da tadına doyulmaz bir kek olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum.  Şayet aşıklar şehri Paris’e yolunuz düşerse ve klasik Fransız tatlılarına ara vermek isterseniz Lili’s Brownies güzel bir alternatif olacaktır.

Fotoğraflar: Sıla UÇAN /www.ucanmutfak.com

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