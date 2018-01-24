Paris’in kek cenneti: Lili’s Brownıes

‘Jardin de Tuiliers’de soğuğa aldırmadan yürüyüp, kışın huzuruyla kucaklaşırken, Champs Elysees’de şehrin dinamizmine kendinizi bırakabilirsiniz. Bu arada unutmamalısınız ki Sacre Coer’un bohem havası da her daim sizi bekliyor olacaktır, tercih sizin. Versailles Sarayı ve Concorde Meydanı’nı es geçmeden muhteşem sanat eserlerinin sergilendiği başta Louvre olmak üzere sayısız müzeyi gezebilirsiniz. Nihayetinde “sana bir tepeden baktım Paris!” diyebilmek içinse Eyfel Kulesi’ne özel bir zaman ayırabilirsiniz. Bu denli yaşayan bir şehirde siz de şehrin bir parçası olun. Bu keyifli anları yaşarken de keyifli bir tatlı molası vermeyi ihmal etmeyin.







Yok böyle bir lezzet!



Fransız pastacılığının marifetleri malum, eklerler, makaronlar, kruvasanlar... Ancak ben sizi Fransız dokunuşlarıyla lezzetin dibine vurmuş bir kek dükkanına götürmek istiyorum: Lili’s Brownies. Lili’s Brownies Paris’in en popüler semtlerinden St. Germain’de bir ara sokakta yer alıyor. Hemen yakınında bir okul olması sebebiyle öğrencilerin uğrak yeri olan bu kafeden gençler keklerini, kahvelerini alıp çıkıyorlar. Mekanın sadece üç masası var o yüzden ya masanızı birileriyle paylaşacaksınız ya da kekinizi kahvenizi alıp Paris sokaklarını keşfe devam edeceksiniz.









Lili’s Brownies’e adımınızı attığınız an etrafı saran mis gibi kokular içinizi ısıtırken tam karşınızda duran yan yana dizilmiş onlarca çeşit kek ve brownieleri görünce ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaksınız. Her ne kadar ön sıralarda muffinler ve brownieler olsa da benim gözüm arka sırada yan yana sıralanmış elmalıdan havuçluya, limonludan çikolatalıya, ananaslıdan muzlu cevizliye onların ‘bread’ dedikleri bizim baton keklerde kaldı.







O kadar taze ve lezzetli duruyorlar ki, insanın hepsinden tadası geliyor. Bu kek cenneti içinde ben ilk tercihimi vazgeçilmez klasiğim olan havuçlu kekten yana kullandım. Tazecik kekim ve yanında yeni demlenmiş mis kahvem ile boş bulduğum bir yere oturdum. İçi yumuşacık, bol malzemeli ve ağızda dağılan kocaman dilimlenmiş kekim tek kelimeyle muhteşemdi. Akşamüzeri yemek için kakaolu karamelli kek paketimi de yanıma alarak Paris sokaklarını keşfetmeye kaldığım yerden devam etmek üzere yola koyuldum. Onun da tadına doyulmaz bir kek olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Şayet aşıklar şehri Paris’e yolunuz düşerse ve klasik Fransız tatlılarına ara vermek isterseniz Lili’s Brownies güzel bir alternatif olacaktır.



Fotoğraflar: Sıla UÇAN /www.ucanmutfak.com