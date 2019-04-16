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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Paris'in 850 yıllık tarihi 'Notre Dame Katedrali' yandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.04.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Paris'in 850 yıllık tarihi 'Notre Dame Katedrali' yandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

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Notre Dame'ın temeli, 1163’de iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararı aldıktan sonra Papa Alexander III tarafından atıldı. Özellikle Fransız Devrimi döneminde ciddi zarar gören katedralde birçok kez restorasyon çalışması yapıldı.

Parisin 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı

Paris’teki Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunan ve Meryem Ana’ya ithafen isimlendirilen Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekânlardan biri olarak tanınıyor. Her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği katedralde ‘Meryem Ana’ heykelinin yanı sıra, ‘Gül Pencereler’, çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

Parisin 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı

‘Notre Dame'ın Kamburu’yla ölümsüzleşti

Victor Hugo'nun 1831 tarihli ‘Notre Dame’ın Kamburu’ eseriyle ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5500 metrekarelik alanı kapsıyor. Vatikan'ın ‘Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü’ olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da ev sahipliği yapıyor. Katedral, aynı zamanda Napolyon'un imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık etti.

Parisin 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı

Notre Dame Katedrali Yanıyor

Notre Dame'da akşam restorasyon yapılan bölümde başlayan yangın sonucu katedralin çatısı tamamen çöktü, çevre binalar tahliye edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Parisin 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

Parisin 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Parisin 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali yandı

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