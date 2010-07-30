Paris sensiz aynı olmayacak

Paris’te Rue Saint Honoré’de üç katlı bir mağaza… Önünde müdavimi olduğu ünlüleri görüntülemek için düzenli bekleyen paparazziler. İçeride dünyanın en önemli tasarımcılarının, özel olarak tasarladığı eklektik parçalar… Burası, Forbes dergisine göre ‘dünyanın en trendy mağazası’ olan Colette.

1997’de Colette Roussaux ve kızı Sarah Andelman’ın kurduğu mağaza, moda dünyasında birçok markanın keşfedilmesine neden oldu. İçi her daim moda editörleriyle dolup taşan, Hermès’den Aston Martin’e, Ikea’dan Vespa’ya, Mc Donalds’dan Coca Cola’ya farklı segmentlerden markaların işbirliğine gitmek için yanıp tutuştuğu bir tasarım mabediydi.

73 farklı maden suyunun, Barbie’lerin, işçi tulumlarının, motorsikletlerin arkadaşlık ettiği, konsept mağazanın atası olan Colette, geçen hafta, moda endüstrisini kendinden beklenileceği gibi yeniden şoke etti. Balenciaga ve H&M işbirliklerinden hemen önce, sona gelindiğini Instagram’da şöyle duyurdu: “Her güzel şeyin bir sonu vardır. Yirmi muhteşem yıldan sonra, Colette, 20 Aralık’ta kapılarını kapatacak. “





Peki ne oldu da, 20 yıldır mağazanın üst katında yaşayan Colette Roussaux, kıymetli mağazasına kepenk vuruyor? Kızı Sarah Andelman, nedeni şöyle açıklıyor: Annem artık kendine vakit ayırmak istiyor. Colette’siz de Colette olmaz. Onun için mağazamızı kapatıyoruz. Tabii ki marka değerimiz yüksek olduğundan alıcılarımız peşimizde. Ama devretmeyi düşünmüyoruz.

Çünkü Colette’in ruhunu, bir başkasının anlayabileceğini sanmıyoruz.” Bazıları bu kararın, Paris’e eskisi kadar çok turist gelmemesiyle açıklamaya çalışsa da, rakamlar aksini söylüyor. 20 bin’e yakın ürünün sergilendiği mağazanın geçen yılki geliri, 28 milyon Euro.

Peki, 213 Rue Saint Honoré’deki yerde, şimdi ne yer alacak? Sarah Andelman, yerini Saint Laurent’e devretmek için görüştüklerini açıkladı. Ama ne olursa olsun, Paris’in eskisi kadar renkli olmayacağı kesin...