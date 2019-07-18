ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼lerin gÃ¶zdesi: Ali DaÄŸÄ±

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

ParaÅŸütçülerin gözdesi: Ali DaÄŸÄ±
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
18.07.2019 - 14:31, Son GÃ¼ncelleme:

ParaÅŸütçülerin gözdesi: Ali DaÄŸÄ±

Kayseri'nin Talas ilÃ§esindeki Ali DaÄŸÄ±, 5 bin metreye kadar yÃ¼kselmeye ve 150 kilometre uzaÄŸa uÃ§abilmeye olanak saÄŸlayan Ã¶zellikleriyle paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼lerin gÃ¶zdesi haline geldi.

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ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼lerin 5 bin metreye kadar yÃ¼kselmesine, 150 kilometre uzaÄŸa uÃ§abilmesine olanak saÄŸlayanÂ Kayseri'dekiÂ Ali DaÄŸÄ±, dÃ¼zenlenen ulusal ve uluslararasÄ± organizasyonlarla hava sporlarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli paraÅŸÃ¼t merkezlerinden biri haline geldi. Ä°lk kez 2004'te yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ÅŸampiyonasÄ±na ev sahipliÄŸi yapan ve organizasyondaki baÅŸarÄ±sÄ±yla adÄ±nÄ± duyuran Ali DaÄŸÄ±, hava sporlarÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlerin vazgeÃ§ilmez buluÅŸma noktasÄ± oldu.

Merkez Talas ilÃ§esinin gÃ¼neyinde ve ÅŸehir merkezine 10 kilometre uzaklÄ±kta bulunan 2 bin rakÄ±mlÄ± Ali DaÄŸÄ±, yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ve yelken kanat gibi hava sporlarÄ±na en elveriÅŸli yerlerden biri. Ali DaÄŸÄ±, zirveye Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kolaylÄ±ÄŸÄ±, mesafe yarÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in iyi termik hava akÄ±mlarÄ±yla beraber paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼lerin kilometrelerce uÃ§abilmelerine de olanak saÄŸlÄ±yor. YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼tÃ¼ Mesafe Milli TakÄ±mÄ± KaptanÄ± Semih SayÄ±r, Ali DaÄŸÄ±'nÄ±n paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼leri aÄŸÄ±rlayan bir buluÅŸma noktasÄ± haline geldiÄŸini sÃ¶yledi. Ali DaÄŸÄ±'ndaki tesisin dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SayÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sporcular buraya geldiÄŸi zaman arkadaÅŸlarÄ±na ve yakÄ±n Ã§evresine Ali DaÄŸÄ±'nda uÃ§masÄ± iÃ§in tavsiyede bulunuyor. Bu alanÄ±n uÃ§uÅŸ yÃ¼zdesi Ã§ok fazla. Ã–rneÄŸin biz Avusturya, Ä°sviÃ§re'ye gidiyoruz, bir hafta kalÄ±yoruz, bir ya da iki gÃ¼n ancak uÃ§abiliyoruz. Burada bir hafta kalÄ±yorsak beÅŸ gÃ¼n mutlaka uÃ§uyoruz. Bu, hava ÅŸartlarÄ± ve bÃ¶lgenin yapÄ±sÄ±yla alakalÄ±. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸehre Ã§ok yakÄ±n ve konaklamaya Ã§ok yakÄ±n. YarÄ±m saatte uÃ§uÅŸ alanÄ±na varabiliyor insanlar. Talas Belediyesi de buraya sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in burada bir tesis var." Ali DaÄŸÄ±'ndaki hava ÅŸartlarÄ±ndan da bahseden SayÄ±r, tek yÃ¶nden gelen rÃ¼zgarÄ±n aynÄ± yÃ¶ne uÃ§uÅŸa imkan saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ler iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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ParaÅŸÃ¼tÃ§Ã¼lerin gÃ¶zdesi: Ali DaÄŸÄ±


163 kilometrelik uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi

TÃ¼rkiye Hava SporlarÄ± Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Serdar Ä°lker ise Ali DaÄŸÄ±'nÄ±n YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼tÃ¼ uÃ§uÅŸlarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'nin ve dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lgelerinden biri durumunda olduÄŸunu vurguladÄ±. Ali DaÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼ksek uÃ§uÅŸ potansiyeli nedeniyle son 15 yÄ±ldÄ±r, pek Ã§ok yarÄ±ÅŸmaya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ä°lker, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "UÃ§uÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan incelendiÄŸinde ise Ali DaÄŸÄ±'nÄ±n dik bir daÄŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± havalanan paraÅŸÃ¼tÃ§Ã¼ler kÄ±sa zamanda irtifalÄ± uÃ§uÅŸa baÅŸlayabilmektedirler. Bunun yanÄ± sÄ±ra Kayseri bÃ¶lgesi kuzey, kuzeybatÄ± ve gÃ¼neyli rÃ¼zgarlar sayesinde ve termik hava akÄ±mlarÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± ve yÃ¼ksek irtifalara Ã§Ä±kÄ±labilmesi nedeniyle mesafe ve rekor uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ±n yapÄ±labileceÄŸi bir potansiyele sahiptir. Kayseri'de geÃ§miÅŸ yÄ±llar iÃ§erisinde yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ ile 5 bin metre Ã¼zerine Ã§Ä±kÄ±lan pek Ã§ok uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Bunun yanÄ± sÄ±ra mesafe uÃ§uÅŸlarÄ± iÃ§in Ã§ok uygun olan bÃ¶lgede Malatya ve Sivas hatlarÄ± Ã¼zerine uÃ§uÅŸ yapÄ±larak uzun mesafeler gidilebilir. Bu konuda Ali DaÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan en uzun uÃ§uÅŸ 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda Elbistan'Ä±n Demircilik kasabasÄ±na yapÄ±lan 163 kilometrelik uÃ§uÅŸtur." Ä°lker ayrÄ±ca Ali DaÄŸÄ±'nda YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼tÃ¼ DÃ¼nya KupasÄ±, FAI Avrupa Yelkenkanat ÅžampiyonasÄ± ve YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼tÃ¼ Mesafe YarÄ±ÅŸmasÄ± gibi uluslararasÄ± etkinliklerin de dÃ¼zenlendiÄŸini ifade etti.

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