FarklÄ± bir keyif yaÅŸamak iÃ§in UÃ§makdere'ye gelen ziyaretÃ§iler, hem doÄŸal gÃ¼zelliklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor hem de yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ile buluÅŸmanÄ±n keyfini yaÅŸÄ±yor.

TekirdaÄŸ YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼t KulÃ¼bÃ¼ (TEYAK) Kurucusu Sadri Ã–zel, kulÃ¼p olarak uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± bu bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda da havalarÄ±n elveriÅŸli olmasÄ±yla uÃ§uÅŸlara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ne ilginin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–zel, "YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ aktivitesine ilgi gÃ¼nbegÃ¼n artarak devam ediyor. UÃ§makdere mevkisi bu aktivite iÃ§in Ã§ok elveriÅŸli. TekirdaÄŸ'Ä±n adÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle gÃ¼nden gÃ¼ne anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Biz de bunu en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda olmamÄ±za raÄŸmen yoÄŸun talep var. Bizler de taleplere en iyi ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

Ã–zel, bÃ¶lgenin yÄ±lÄ±n 12 ayÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ iÃ§in elveriÅŸli bir iklime sahip olduÄŸunu ve gÃ¶ze hitap eden gÃ¼zelliÄŸi de olduÄŸu iÃ§in sÄ±kÃ§a tercih edildiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ iÃ§in her gÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z uÃ§uÅŸa geliyor. Ä°lk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. RÃ¼zgarlar uygun olduÄŸu sÃ¼rece gÃ¼nÃ¼n her saati uÃ§uÅŸ oluyor. Bu bÃ¶lge uÃ§uÅŸ iÃ§in gayet verimli bir yer. EÄŸitim almÄ±ÅŸ tecrÃ¼beli kiÅŸiler de 600 metreden uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Â

BirÃ§ok ilden buraya paraÅŸÃ¼t uÃ§uÅŸu yapmak iÃ§in gelenler oluyor. Burada gÃ¶rsellik de Ã§ok gÃ¼zel. Deniz var, orman var. Buraya gelen vatandaÅŸlar hafta sonlarÄ±nÄ± gÃ¼zel bir ÅŸekilde deÄŸerlendiriyor. RÃ¼zgarÄ±n durumuna gÃ¶re gÃ¼nde 100 uÃ§uÅŸ oluyor. BurasÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±mÄ±zla dÃ¼zeltip daha Ã§ok tercih edilen bir yer haline getirdik. Ekstrem spor tutkunlarÄ±nÄ± buraya bekliyoruz."