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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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ParaÅŸüt tutkunlarÄ± Uçmakdere'de gökyüzüyle buluÅŸuyor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
13.02.2019 - 09:00, Son GÃ¼ncelleme:

ParaÅŸüt tutkunlarÄ± Uçmakdere'de gökyüzüyle buluÅŸuyor

Denizin ve yeÅŸilin bir arada olduÄŸu TekirdaÄŸ'Ä±n ÅžarkÃ¶y ilÃ§esine baÄŸlÄ± UÃ§makdere Mahallesi, yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle farklÄ± bir keyif yaÅŸamak isteyen Ä°stanbul ve Trakya'daki ekstrem spor tutkunlarÄ±nÄ± gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸturuyor.

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FarklÄ± bir keyif yaÅŸamak iÃ§in UÃ§makdere'ye gelen ziyaretÃ§iler, hem doÄŸal gÃ¼zelliklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor hem de yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ile buluÅŸmanÄ±n keyfini yaÅŸÄ±yor.

ParaÅŸÃ¼t tutkunlarÄ± UÃ§makderede gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸuyor

TekirdaÄŸ YamaÃ§ ParaÅŸÃ¼t KulÃ¼bÃ¼ (TEYAK) Kurucusu Sadri Ã–zel, kulÃ¼p olarak uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± bu bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda da havalarÄ±n elveriÅŸli olmasÄ±yla uÃ§uÅŸlara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ParaÅŸÃ¼t tutkunlarÄ± UÃ§makderede gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸuyor

YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ne ilginin her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–zel, "YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ aktivitesine ilgi gÃ¼nbegÃ¼n artarak devam ediyor. UÃ§makdere mevkisi bu aktivite iÃ§in Ã§ok elveriÅŸli. TekirdaÄŸ'Ä±n adÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼yle gÃ¼nden gÃ¼ne anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Biz de bunu en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda olmamÄ±za raÄŸmen yoÄŸun talep var. Bizler de taleplere en iyi ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

ParaÅŸÃ¼t tutkunlarÄ± UÃ§makderede gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸuyor

Ã–zel, bÃ¶lgenin yÄ±lÄ±n 12 ayÄ± yamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ iÃ§in elveriÅŸli bir iklime sahip olduÄŸunu ve gÃ¶ze hitap eden gÃ¼zelliÄŸi de olduÄŸu iÃ§in sÄ±kÃ§a tercih edildiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "YamaÃ§ paraÅŸÃ¼tÃ¼ iÃ§in her gÃ¼n vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z uÃ§uÅŸa geliyor. Ä°lk deneyenlerin 250 metrelik pistimizden uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. RÃ¼zgarlar uygun olduÄŸu sÃ¼rece gÃ¼nÃ¼n her saati uÃ§uÅŸ oluyor. Bu bÃ¶lge uÃ§uÅŸ iÃ§in gayet verimli bir yer. EÄŸitim almÄ±ÅŸ tecrÃ¼beli kiÅŸiler de 600 metreden uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

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ParaÅŸÃ¼t tutkunlarÄ± UÃ§makderede gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸuyor

BirÃ§ok ilden buraya paraÅŸÃ¼t uÃ§uÅŸu yapmak iÃ§in gelenler oluyor. Burada gÃ¶rsellik de Ã§ok gÃ¼zel. Deniz var, orman var. Buraya gelen vatandaÅŸlar hafta sonlarÄ±nÄ± gÃ¼zel bir ÅŸekilde deÄŸerlendiriyor. RÃ¼zgarÄ±n durumuna gÃ¶re gÃ¼nde 100 uÃ§uÅŸ oluyor. BurasÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±mÄ±zla dÃ¼zeltip daha Ã§ok tercih edilen bir yer haline getirdik. Ekstrem spor tutkunlarÄ±nÄ± buraya bekliyoruz."

ParaÅŸÃ¼t tutkunlarÄ± UÃ§makderede gÃ¶kyÃ¼zÃ¼yle buluÅŸuyor

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