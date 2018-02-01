İstediğiniz kadar uyuyabileceğiniz bar: Siesta & Go
İspanya'da "şekerleme barı" olarak açılan mekan, uykusuzluk çekenlerin şarj olabilmeleri için bir şarj depolama merkezi.
Özellikle siesta(çalışanların öğleden sonra yasal olan uyku izni) gibi bir kültüre sahip İspanya'da bu şekerleme barı uykuya verilen önemi ortaya koyuyor. Şekerleme barına gidip istenilen süre boyunca uyuyabilmek mümkün.
Sistem aynı internet kafe gibi çalışıyor, ne kadar kullanırsanız o kadar ücret ödüyorsunuz. Siesta&Go'da istediğiniz odayı uyuyabilmek için kiralayabiliyorsunuz.Özellikle öğlen aralarında yoğunlukta tercih edilen şekerleme barında kişiler uykusunu alıp günün kalan kısmını daha verimli bir şekilde geçirebiliyor.
Siesta&Go'da saatlik şekerleme ücreti 2 doların biraz üzerinde(7 TL civarı). Şekerleme bar konsepti yeni bir fikir gibi görünse de, konsept Brüksel, Londra ve Tokyo'da uygulanıyor.
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