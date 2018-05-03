Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriPara Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
GeriSeyahat Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
Hürriyet Haber
03.05.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Gaziantep'te yaşayan Esat Kaplan  30 yıldır topladığı değişik ülkelere ve dönemlere ait 3 ton ağırlığındaki para koleksiyonuyla görenleri şaşırtıyor… 9 yıl önce, Devri Alem Para Müzesi'ni kuran Kaplan, tüm vatandaşları müzeye davet ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda'dan, 18 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 9 yıl önce kurduğu Devri Alem Para Müzesi'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 3 ton para bulunan Kaplan, hedefinin 4 tonluk bir koleksiyona sahip olmak olduğunu belirterek, vatandaşları paraları görmek için müzesine davet etti.

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Paraların büyük çoğunluğunu uluslararası uçuşlar yapan havayolları pilotlarının katkı amaçlı getirdiğini ifade eden Kaplan, topladığı koleksiyonun dünyanın en büyüğü olduğunu iddia ederek şunları dedi:

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

 "Para koleksiyonumu ilk olarak 2002 yılında Gaziantep Ticaret Odası'na hediye amaçlı getirdim. Hollanda'da sıkıntılar yaşayarak Gaziantep'e geldikten sonra böyle bir işe kalkıştım. Kendi iş imkânımı yaratmaya çalıştım. Şimdi dünya borsası bile buradan daha ağır işliyor. 3 tonu geçtik, hedefimiz bu yıl 4 tona ulaşmak. En son bize gelen para da bir ada ülkesi olan Macau'dan. Türkiye'de sağ olsun pilotlarımız bu konuda çok duyarlılar.

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Sosyal medyada kendi sayfalarında paylaştıkları için Gaziantep'e gelen pilotlar bize para getiriyorlar. Ülkeleri bitirdik, artık adalardan para gelir oldu. Sayıyı bilmiyoruz, yani şimdi sayı olarak kaç ülke olduğunu bilmiyoruz. Paranın her şeyden önce tarihi bir kıymeti var. Dünyanın en büyük tarih para arşivi buradadır. Çünkü para, bir ülkenin sosyokültürel yaşam tarzını anlatır." Paralarını sergilediği müzede yaşayan Kaplan, "Burası 18 odadan oluşan bir ev. 2 şöminesi ve 2 şadırvanı olan cennet gibi bir yer. Buraya gelen misafirler buranın huzurlu olduğunu söylerler. Ben diyorum ki; 'ben cennette yaşıyorum ve bu cennete herkesi davet ediyorum" diye konuştu.

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en tuhaf otelleri

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri

Hem küçüklere hem büyüklere: Universal Stüdyoları